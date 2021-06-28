Многострадальная десятка: кто из российских легкоатлетов поедет на Олимпиаду в Токио?

Фото: Пресс-служба ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Atletics) опубликовала список российских спортсменов, которым был присвоен нейтральный статус. Эти легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх в Токио.

В списке – 63 фамилии. Есть среди них и представительницы Свердловской области Алёна Мамина и Анна Тропина. Получил нейтральный статус и звёздный Сергей Шубенков, который в декабре попал в допинг-историю. В конце концов Шубенкову удалось доказать, что запрещённый препарат (очень малое его количество) попал в организм случайно: таблетки принимал его сын, а так как их приходилось размалывать (самостоятельно съесть таблетку ребёнок пока не в состоянии, ему пять месяцев), частицы лекарства оставались на кухне и, соответственно, попали в организм Сергея. Версия, конечно, редкая, и казалось, что ВАДА не поверит в эту историю. Однако содержание запрещённого препарата в крови Сергея было настолько малым, что Шубенкова оправдали. Нейтральный статус получили Дарья Клишина (прыжки в длину) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту), которые вполне могут претендовать на олимпийские медали.

Однако не обошлось и без неприятных моментов. Список был опубликован во время чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходил в Чебоксарах. Убедительную победу на турнире в прыжках с шестом одержал Тимур Моргунов, покоривший высоту 5.80 м. Вообще, в этом сезоне у Моргунова – третий результат сезона в мире (5.90), и он был претендентом на медали в Токио. Однако пока Моргунов выполнял попытки взять высоту 5.93 м, пришли новости о том, что он не получил нейтральный статус. Без объяснения причины.

А теперь самое важное. Нейтральный статус не означает, что спортсмен едет на Олимпиаду. Это лишь один из пунктов, которые ему необходимо выполнить. Также атлету необходимо было завоевать олимпийскую лицензию, то есть пройти отбор на игры уже по спортивному признаку, а не по бюрократическому. Но даже эти два условия не дают гарантии поездки на Игры для россиян. Всё дело в неоднократных допинговых скандалах, связанных с нашими легкоатлетами. На Олимпиаду в Токио могут поехать только десять спортсменов, выполнивших первые два условия: получившие нейтральный статус и выполнившие олимпийский норматив. Таких в нашей стране гораздо больше, поэтому перед Всероссийской федерацией лёгкой атлетики стоял сложнейший выбор: кого же отправить в Токио. Окончательное решение должны были принять в понедельник, но официальной информации на момент выхода номера в печать не появилось. Правда, ещё за день до этого «Р-Спорт» со ссылкой на свой источник назвал имена десяти спортсменов, которых рекомендовали в команду на Игры: Илья Иванюк (прыжки в высоту), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

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