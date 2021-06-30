Уральский гонщик Сергей Карякин отправился на "Шёлковый путь-2021"

Сергей Карякин пообещал, что участники SnagracingTeam будут вести дневник гонки. Фото: Алексей Кунилов.

Уральский гонщик, победитель ралли "Дакар" Сергей Карякин вместе со своей командой SnagracingTeam объявил об участии в ралли-рейде "Шёлковый путь - 2021" Россия - Монголия. К участникам гонки обратился Президент России Владимир Путин.

Сергей Карякин пообещал, что участники SnagracingTeam будут вести дневник гонки. Сегодня участники ралли-рейда проходят технические проверки.

"Друзья, у нас отличные новости! Мы едем Шелковый путь! Это наикрутейшая гонка и счастлив, что мы можем соревноваться и показать свои силы на этом соревновании!" - пишет гонщик на своей странице в Instagram.

Участников, организаторов и зрителей "Шёлкового пути - 2021" поприветствовал Владимир Путин.

"Уверен, что нынешние соревнования, насыщенные яркими эмоциями и накалом честной, красивой борьбы, надолго запомнятся и спортсменам, и зрителям. И, конечно, в год 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией они внесут значимый вклад в развитие многопланового конструктивного взаимодействия между нашими странами и народами. Желаю вам успехов и удачи", - говорится в обращении Президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

В рамках соревнования пройдут этапы Кубка мира по ралли-рейдам Международной федерации автоспорта (FIA) и чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM). Гонка будет длиться до 11 июля.

Отметим, что Сергей Карякин будет участвовать в сентябрьских выборах по Сысертскому одномандатному избирательному округу №25.