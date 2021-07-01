Кто займёт последние вакансии в токийском призыве?

Российские волейболистки в Кремле, где они встречались с президентом страны. Фото: kremlin.ru

Состав сборной России (официальное наименование – «Команда ОКР») на Олимпиаде в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обретает всё более ясные очертания. К коллективному портрету осталось добавить отдельные штрихи, итоговый результат мы узнаем в следующий понедельник.

Уже объявлено, что в столице Японии нашу страну будут представлять 335 спортсменов. Теоретически, но только теоретически, их может быть на двенадцать больше – мужская баскетбольная сборная вчера вечером проводила решающий матч за выход в плей-офф квалификационного турнира (встреча завершилась после подписания номера в печать), а победитель, который получит путёвку в Токио, определится 4 июля. Впрочем, по нынешним временам даже те, кто уже попал в заветный список, не могут быть полностью уверены, что не сойдут с дистанции из-за обнаружившегося ковида.

К сожалению, уже точно не будет на Олимпиаде Ксении Парубец – капитан волейбольной «Уралочки» всё-таки не успела восстановиться после тяжелейшей травмы, из-за которой она пропустила большую часть прошлого сезона. Очень обидно за Ксению, которая и в 2016 году буквально в самый последний момент не вошла в состав команды на Игры – тогда по спорному решению главного тренера Юрия Маричева. С нашей женской волейбольной сборной тренируются две волейболистки «Уралочки» – дебютировавшая в национальной команде на недавней Лиге наций диагональная нападающая Ксения Смирнова и либеро Дарья Пилипенко (она со следующего сезона будет играть за «Енисей»).

Ксения и Дарья стали в среду участницами встречи токийских олимпийцев с Президентом России Владимиром Путиным. В Георгиевском зале Кремля присутствовали также дзюдоисты Александра Бабинцева, Михаил Игольников и Нияз Ильясов, пловчиха Валерия Саламатина, гимнаст Давид Белявский и «художница» Анастасия Татарева. Всего с главой государства встречались 95 спортсменов и 26 тренеров, то есть далеко не все, кто отправится в Страну восходящего солнца (в Кремль пригласили тех, кто готовится к Играм близко к столице).

Будем надеяться, что обойдётся без неприятных ковидных сюрпризов, всё для наших земляков сложится удачно и мы увидим также в Токио Анастасию Кирпичникову и Дарью Устинову (плавание), Викторию Мешкову (скалолазание), Ивана Созонова (бадминтон), Ксению Перову (стрельба из лука). Пловчиха Мария Темникова сейчас живёт в Санкт-Петербурге, но наверняка и в родном Екатеринбурге у неё по-прежнему много болельщиков.

Внимательное изучение информации, которую выдают отдельные федерации, позволяет открыть новые имена. Например, как сообщает Федерация конного спорта России, Александра Максакова на мерине Бодженгелсе будет представлять Свердловскую область в экзотическом для нашего региона виде спорта, а именно в выездке. Спортсменка, которая тренируется в Германии и Нидерландах, а также представляет екатеринбургский клуб «Белая лошадь», по состоянию на июнь занимает 181-е место в рейтинге Международной федерации конного спорта.

Российская федерация баскетбола только 5 июля обещает объявить состав женской и мужской команд в турнирах по баскетболу 3х3. И это, пожалуй, если не главная, то одна из главных для нас остающихся интриг олимпийского списка, поскольку среди кандидатов сразу четверо представляют клубы Свердловской области – у женщин это Татьяна Петрушина, выступающая за «УГМК», а у мужчин игрок «Уралмаша» Кирилл Писклов, представитель «Темпа» Илья Карпенков и Александр Захаров, перешедший летом из «Темпа» в «Уралмаш».

Кстати, сколько на Играх в Токио будет представлено видов спорта? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Если считать по официальному списку, то тридцать три, если по официальному же календарю соревнований, то сорок один. Разгадка проста – организаторы сейчас, к примеру, за один вид спорта считают не только всё, что связано с велосипедом (bmx, маунтинбайк, гонки на треке и шоссе), но и всё, что происходит в воде (водное поло, плавание, прыжки в воду и синхронное плавание), прыжки на батуте, спортивную и художественную гимнастику объединили в одну общую гимнастику. Правда, медали пока ещё у всех свои. Но то ли ещё будет.

КСТАТИ Впервые отдельной командой российские спортсмены выступали на Играх 1996 года (408 человек). На Олимпиаде 2000 года было 435 россиян, в 2004-м – 456, в 2008-м – 467, в 2012 году – 436. На предыдущих летних Олимпийских играх в 2016 году выступили 285 россиян (ещё 198 человек выбыли из-за допинговых скандалов).

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