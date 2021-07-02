Три свердловские пловчихи включены в олимпийский состав

Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова выступят на Олимпийских играх в Токио. Фото: Алексей Кунилов

Всероссийская федерация плавания утвердила список участников Олимпиады в Токио. В него вошли три спортсменки, представляющие Свердловскую область – Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова.

Анастасия Кирпичникова выполнила олимпийский норматив на дистанции 400, 800 и 1 500 метров вольным стилем, а также в плавании на отрытой воде (дистанция 10 километров). Валерия Саламатина и Дарья Устинова, поездка которых на Олимпийские игры до последнего момента была под вопросом, примут участие в эстафете 4 х200 метров. Кроме того, Дарья Устинова может принять участие в соревнованиях на дистанции 200 метров на спине.

Плавание один из самых «медалеёмких» олимпийских видов спорта – здесь будут разыграны 37 комплектов наград, больше только в лёгкой атлетике – 48.

Олимпийский турнир по плаванию пройдёт в Центре водных видов спорта, расположенном на искусственном острове Юменошима в Токийском заливе. Соревнования на открытой воде пройдут неподалёку, на другом искусственном острове – Одайба.