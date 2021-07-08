Во время проведения Олимпиады в Токио будет действовать режим ЧС

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти ещё в прошлом году, но из-за пандемии их перенесли на 2021 год.Фото: International Olympic Committee (IOC)

Из-за коронавируса в Токио вводят режим ЧС. Он будет действовать с 12 июля по 22 августа. На это время попадает проведение Олимпиады.

Напомним, Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Из-за действия режима ЧС на массовые мероприятия будут пускать максимум 5 000 человек. Ранее уже было введено ограничение на посещение Олимпийских игр: залы могли заполнить максимум на 50%, но не более 10 000 человек, при этом пускать будут только японских болельщиков, иностранцев на этих играх среди гостей не будет. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, сообщает ТАСС.

"Правительство на этот период призовет владельцев заведений общепита отказаться от продажи алкоголя и попросит их прекращать работу до 20:00", - добавил он.

Также планируют наложить запрет на посещение караоке. Кроме этого, власти призвали жителей на время летних отпусков и каникул отказаться от передвижений между префектурами.

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до декабря 2022 года. В Токио команда будет выступать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Вместо российского гимна будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Сначала предлагали использовать "Катюшу", но Спортивный арбитражный суд отклонил это предложение.

Состав Российской сборной уже почти полностью известен, но в баскетболе 3х3 игроков объявят за сутки до турнира. Всего Россию представят 335 спортсменов ,15 из них - свердловчане. Все новости летних Олимпийских игр в Токио отслеживайте в нашем сюжете.