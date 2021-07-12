Две свердловчанки завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу среди девушек

В весовой категории до 50 кг золотую медаль завоевала свердловчанка Рената Мингалимова. Фото: Федерация бокса России

Две спортсменки из Свердловской области победили на первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Всего в соревнованиях, которые завершились 11 июля в Грузии, участвовали 25 представителей России: 13 юношей и 12 девушек.

В общей сложности в финал пробились 19 россиян и только один из них остался с серебряной медалью, рассказали в пресс-службе Федерации бокса России. Во время дневной сессии все 10 девушек, выступивших в финальной части, блестяще провели свои поединки и завоевали «золото». В том числе, в весовой категории до 50 кг золотую медаль завоевала свердловчанка Рената Мингалимова. Она победила украинскую спортсменку Аурику Коструцкую.

В весовой категории до 75 кг еще одна жительница Среднего Урала Валерия Нурутдинова, раздельным решением судей одержала верх над Татией Букиа из Грузии.

Отметим, что девять российских юношей, выходивших в ринг в вечернюю сессию, принесли в копилку сборной России 8 золотых медалей и одну серебряную награду. Таким образом, в общекомандном зачёте Россия заняла первое место, завоевав 18 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых награды. Обладатели золотых наград получили по $4.000 из призового фонда Международной ассоциации бокса (AIBA).

Напомним, что в конце июня в Екатеринбурге завершился командный Кубок России по боксу среди мужчин. Как писала «Областная газета, в решающей встрече команда из Уральского федерального округа (УрФО) одержала победу над соперниками из Центрального федерального округа (ЦФО).