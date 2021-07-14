Лев Гонов (слева) и Иван Смирнов стали лучшими в мэдисоне. Фото: Влад Богомолов/UCI

В Санкт-Петербурге завершился этап Кубка наций по велоспорту на треке. Российские гонщики завоевали семь наград высшей пробы. Представитель Свердловской области Лев Гонов выиграл два золота – в командной гонке и в мэдисоне.

Кубок наций по велоспорту на треке стал преемником Кубка мира, который проводится с 1993 года. Этап Кубка наций уже прошёл в Гонконге и запланирован в Колумбии. Санкт-Петербург принял спортсменов на велодроме «Локосфинкс». Выступили гонщики из более чем 20 стран.

Воспитанник сысертской школы велоспорта Лев Гонов первую золотую медаль завоевал в командной гонке вместе с Глебом Сырицей, Егором Игошевым и Иваном Смирновым. Наш квартет не оставил шансов сборной Италии. Вообще, российская эстафетная четвёрка уже не первый год одна из сильнейших на континенте. Они побеждали на чемпионате и на первенстве Европы, и на Европейских играх.

Вторая награда высшей пробы – в мэдисоне (трековая дистанция, где нужно преодолеть около 50 километров, попеременно меняясь со своим партнёром) в паре с Иваном Смирновым. Наши парни почти час тягались на треке с португальцами и в итоге смогли на финише вырвать необходимые очки.

– Это самая тяжёлая, самая длинная гонка, – рассказал Лев. – Было всё под контролем, собрались и сделали своё дело.