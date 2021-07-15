В Свердловской области открылся первый тренажёр для гребцов

На лыжно-лодочной базе "Металлист" в Каменске-Уральском открылся единственный в регионе тренажёр для пловцов. Фото: Галина Соловьёва.

На лыжно-лодочной базе "Металлист" в Каменске-Уральском открылся единственный в регионе тренажёр для пловцов. В России он стал третьим подобным сооружением.

Новый тренажёр показали Евгению Куйвашеву во время его рабочего визита в город.

"Сегодня глава города и руководство показали мне хороший спортивный, тренировочный объект для гребцов. Рассчитываю, что гребцы из Каменска-Уральского обязательно покажут результат и, не сомневаюсь, на следующих Олимпийских играх кто-то из них будет там", - высказал надежду губернатор.

На лыжно-лодочной станции надеются, что с таким тренажёром спортсмены будут показывать более высокие результаты.