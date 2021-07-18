Российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио

Попавшихся на допинге спортсменов оказалось некем заменить. Фото: Международная федерация гребли

Федерация гребного спорта России (ФГСР/RRF) сняла парную четверку с Олимпийских игр в Токио. Соответствующее письмо было направлено в Международную федерацию гребного спорта.

Гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин сдали положительные допинг-пробы. В связи с этим спортсменов исключили из олимпийской сборной России. Их должны были заменить в парной четвёрке Александр Матвеев и Никита Еськин.

В Международной федерации гребли сообщили, что тренерский совет российской команды пришёл к выводу, что уровень мастерства двух потенциальных запасных не соответствует олимпийским стандартам. Из-за отсутствия возможности показать достойный результат руководство российской федерации решило снять экипаж с соревнований, говорится в сообщении.

В связи с принятым решением на Олимпиаде не смогут выступить Артём Косов и Николай Пименов. Они вошли в первоначальный состав парной четвёрки.

На олимпийском турнире по академической гребле выступят Александр Вязовкин, Анна Пракатень (одиночки), Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (двойка парная), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойка без рулевого), Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова (двойка парная), Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная лёгкого веса).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Напомним, что из-за принятого 17 декабря 2020 года решения Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне будут выступать на Олимпиадах и ЧМ в нейтральном статусе, без флага и гимна страны. Дисквалификация введена до 16 декабря 2022 года. Кроме того, наша страна не сможет два года проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира, за исключением тех, которые уже закреплены за Россией и которые уже невозможно перенести.

Кстати Впервые отдельной командой российские спортсмены выступали на Играх 1996 года (408 человек). На Олимпиаде 2000 года было 435 россиян, в 2004-м – 456, в 2008-м – 467, в 2012 году – 436. На предыдущих летних Олимпийских играх в 2016 году выступили 285 россиян (ещё 198 человек выбыли из-за допинговых скандалов).