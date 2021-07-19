В Историческом сквере Екатеринбурга возводят башню для чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на Плотинке появилась необычная масштабная конструкция. Это учебная башня, которую возводят для проведения первого дня чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту (23–26 июля).

Участники с помощью лестницы-штурмовки должны будут забежать по стене башни на высоту 4-го этажа (примерно 14 метров). Это одно из самых зрелищных состязаний предстоящего турнира, которое пройдёт 23 июля в Историческом сквере Екатеринбурга. Оставшиеся три дня спортсмены будут соревноваться на стадионе «Локомотив» (Екатеринбург, ул. Расточная, 18).

Всего в столицу Урала приедут 15 команд из разных регионов страны.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, мероприятие пройдёт с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Напомним, что вчера, 18 июля, отмечалась 94-я годовщина со дня образования государственного пожарного надзора.

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