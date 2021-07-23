В Японии сегодня открывается самая необычная Олимпиада в истории

Иллюстрация: Максим Смагин

Считанные часы остались до начала церемонии открытия XXXII летней Олимпиады. Ей суждено было стать уникальной, ведь ждать её пришлось не четыре, а пять лет. Игры в Токио – первые не отменённые, а перенесённые и первые, которые пройдут в нечётный год. Для спортсменов из нашей страны эта Олимпиада ещё более нестандартная, поскольку из-за допингового скандала сборная будет называться командой Олимпийского комитета России (ROC). Свердловскую область в Японии представят 15 атлетов. «ОГ» запускает цикл материалов, в которых расскажет обо всём самом интересном, что будет происходить в ближайшие две недели в Стране восходящего солнца.

Деревня ОИ-2021: в тесноте, да не в обиде

Деревня Олимпиады – один из важнейших объектов для спортсменов. Именно там они будут проводить всё остальное время помимо тренировок и самих соревнований.

Деревня находится на набережной Харуми и окружена с трёх сторон водой. Из окон открывается вид на Токийский залив, а из некоторых номеров виден 570-метровый Радужный мост. Рассчитано, что в Токио заселятся примерно 18 000 спортсменов и представителей команд. Но яхтсмены, а также велогонщики будут жить за пределами общей деревни, непосредственно рядом с местами своих стартов (соревнования по парусному спорту, к примеру, пройдут на острове Эносима).

Внешне Олимпийская деревня напоминает огромный жилой комплекс, выросший как на дрожжах. В комплексе – 21 здание разной этажности (самое высокое 18 этажей). Комнаты рассчитаны на разное количество человек (есть по три, по два человека, и даже по восемь).

Главный упор во время строительства – экологичность. Древесину, кстати, присылали из 63 муниципалитетов Японии. Всё рассчитано на то, чтоб использовать материалы повторно. Интернет мгновенно облетели фотографии кроватей, сделанных из специального картона. Всё для того, чтобы потом разобрать их и отправить на переработку, как и матрасы.

Из-за необычного строения спальных мест многие подумали, что кровати рассчитаны исключительно на одного человека. Чтобы в условиях пандемии ограничить, скажем так, нежелательную близость между спортсменами. Однако эти новости не больше чем фейк. Во-первых, кровати ничем не хуже по прочности обычных деревянных и выдерживают вес в 200 килограммов. Во-вторых, ирландский гимнаст Рис Маккелахан выложил в Интернет видео, где совершает буквально гимнастические прыжки на картонном месте для сна. Подобные «тесты» проделали и другие спортсмены. Кровати остались целы.

Сложнее дела обстоят с ванными комнатами. Они, как оказалось, не рассчитаны на высоких людей. Почему проектировщики не задумались об этом – загадка. Такая же загадка, как и принимать душ тем, кто ростом выше 1,90 м. Российский теннисист Карен Хачанов (1,98 м) задевает потолок. Волейболист нашей сборной Артём Вольвич (2,13 м) может зайти только с наклонённой головой. Некоторые спортсмены уже отметили маленький размер комнат, где некуда сложить личные вещи.

Гораздо лучше обстоят дела с питанием. Большая столовая может разом принимать до 3000 человек. Разнообразие блюд – огромное. Обещают до 700 наименований (халяльная еда, вегетарианская, безглютенная, кухни разных стран).

На территории также есть химчистка, магазин, парикмахерская, фитнес-залы, почта, фотостудия, банк, зоны отдыха – всё, чтобы спокойно провести две недели. Покидать деревню в свободное время запрещено.

Конечно, существуют огромные ограничения и на территории деревни. Помимо тестов на COVID-19, дистанции и прочих защитных мер (ручки холодильников, к примеру, обматывают специальной антибактериальной плёнкой) у спортсменов есть ограничение по времени пребывания. Нужно заехать не раньше, чем за пять дней до стартов, и выехать спустя два дня после окончания своей дисциплины.

ЦИФРЫ 33 вида спорта (5 новых: скалолазание, карате, сёрфинг, скейтбординг, бейсбол/софтбол) 339 комплектов наград 206 стран-участниц Порядка 12 500 спортсменов 335 российских атлетов (150 мужчин и 185 женщин) Самой молодой участнице Игр в нашей сборной - гимнастке Виктории Листуновой – 16 лет. Самая опытная - Инесса Меркулова (конный спорт), ей 56 лет.

На медали пустили 79 тонн гаджетов

На Играх в Токио атлеты, занявшие призовые места, будут самостоятельно брать награды и надевать их на шею. Такую процедуру мы уже видели на крупных соревнованиях в 2020-м и в 2021 году. Ну и, конечно, все участники церемонии, включая спортсменов, обязаны быть в масках.

Сами медали – отдельная тема. Японцы изготовили их из переработанных материалов. В 2017 году власти запустили программу по сбору неиспользуемых электронных гаджетов – мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок. Пункты сбора установили по всей стране, и за два года было собрано более 79 тонн, или 6,21 миллиона устройств. Дальше из старых устройств извлекли драгоценные металлы – порядка 30 килограммов золота, а также несколько тонн серебра и бронзы. Кстати, на прошлой летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро серебряные и бронзовые медали тоже примерно на треть были сделаны из вторсырья.

Выбранный вариант оформления наград принадлежит директору Японской ассоциации дизайнеров Дзюнити Каваниси.

Золотая медаль изготовлена из серебра и покрыта 6 граммами золота, бронзовая состоит из красной латуни, меди и цинка. Вес – от 450 до 556 граммов. Фото: Пресс-служба ОКР

Медали напоминают отполированные грубые камни. На одной стороне изображена греческая богиня победы Ника, стоящая перед стадионом «Панатинаикос» в Афинах. На второй — пять олимпийских колец, гравировка «Токио 2020», а сверху японский узор итимацу из расположенных в шахматном порядке четырехугольников. Различие геометрических фигур символизирует многообразие культур в мире. Диаметр медали – 85 миллиметров, толщина – от 7,7 до 12,1 миллиметра в зависимости от сырья.

С императором, но с пустыми трибунами

Церемония открытия Игр начнётся сегодня, в 16:00 по уральскому времени. Прямую трансляцию проведёт Первый канал.

К сожалению, на Японский национальный стадион вместимостью в 80 000 человек, который строился специально к ОИ, не допустят зрителей. На трибунах будет присутствовать не больше 1000 гостей – представители международного и национальных олимпийских комитетов. При этом само шоу тоже оставалось под вопросом, но его всё же проведут. Официальное название программы звучит так United by Emotion («Объединённые эмоциями»).

Старт Олимпиаде даст 126-й император Японии Нарухито. Делегации спортсменов традиционно пройдут по стадиону в алфавитном порядке, но на этот раз не по английскому алфавиту, а японской катакане. Хотя представители нескольких видов спорта в нашей команде уже решили, что не примут участие в открытии (такая практика не новость на Играх). Это, к примеру, сборные по волейболу, водному поло (женщины), маунтинбайку, велоспорту на шоссе, мужская команда по прыжкам в воду, частично пловцы.

Кому предстоит снять проклятие знаменосцев? У нашей сборной на летних Играх есть одна не очень приятная традиция. Атлеты (как правило, это самые титулованные в олимпийской российской команде), которым выпадает честь нести флаг на церемонии открытия, уже много лет остаются без медалей. Начнём грустную статистику с уроженца Лесного пловца Александра Попова. На момент старта Игр-2004 в его арсенале было четыре золотых и пять серебряных медалей Игр. Но именно в Афинах, где он был знаменосцем, Попов не завоевал ни одной награды — в личных дисциплинах не смог выйти в финал, а в двух эстафетах стал четвёртым. В том же году Александр завершил карьеру. В Пекине в 2008 году флаг России нёс баскетболист Андрей Кириленко. В тот год сборная приехала сильнейшим составом, однако заняла лишь пятое место в группе, не выйдя в следующий раунд. Интересно, что изначально со знаменем должна была идти Елена Исинбаева (прыгунья с шестом), но отказалась и выиграла золото, установив при этом мировой рекорд. В 2012 году флаг выпало нести теннисистке Марии Шараповой. В Лондоне она дошла до финала, но там разгромно проиграла американке Серене Уильямс (0:6, 1:6). В 2016-м знаменосцем был волейболист Сергей Тетюхин. В Рио сборная России дошла до полуфинала, но осталась без медалей. Сергей в этом же году завершил карьеру. В связи с рекомендациями Исполкома МОК все национальные олимпийские комитеты на церемонии открытия Игр в Токио должны быть представлены двумя знаменосцами: женщиной и мужчиной. Флаг Олимпийского комитета России понесут волейболист Максим Михайлов (33 года, бронзовый призёр Игр-2008, чемпион Игр-2012) и фехтовальщица на саблях Софья Великая (36 лет, серебро Игр-2012, золото и серебро Игр-2016), которым предстоит снять «заклятие знаменосцев», чего мы им и желаем!

Опубликовано в №132 от 23.07.2021 под заголовком «Игры странного времени»