В Японии сегодня открывается самая необычная Олимпиада в истории

Считанные часы остались до начала церемонии открытия XXXII летней Олимпиады. Ей суждено было стать уникальной, ведь ждать её пришлось не четыре, а пять лет. Игры в Токио – первые не отменённые, а перенесённые и первые, которые пройдут в нечётный год. Для спортсменов из нашей страны эта Олимпиада ещё более нестандартная, поскольку из-за допингового скандала сборная будет называться командой Олимпийского комитета России (ROC). Свердловскую область в Японии представят 15 атлетов. «ОГ» запускает цикл материалов, в которых расскажет обо всём самом интересном, что будет происходить в ближайшие две недели в Стране восходящего солнца.
Деревня ОИ-2021: в тесноте, да не в обиде
Деревня Олимпиады – один из важнейших объектов для спортсменов. Именно там они будут проводить всё остальное время помимо тренировок и самих соревнований.
Деревня находится на набережной Харуми и окружена с трёх сторон водой. Из окон открывается вид на Токийский залив, а из некоторых номеров виден 570-метровый Радужный мост. Рассчитано, что в Токио заселятся примерно 18 000 спортсменов и представителей команд. Но яхтсмены, а также велогонщики будут жить за пределами общей деревни, непосредственно рядом с местами своих стартов (соревнования по парусному спорту, к примеру, пройдут на острове Эносима).
Внешне Олимпийская деревня напоминает огромный жилой комплекс, выросший как на дрожжах. В комплексе – 21 здание разной этажности (самое высокое 18 этажей). Комнаты рассчитаны на разное количество человек (есть по три, по два человека, и даже по восемь).
Главный упор во время строительства – экологичность. Древесину, кстати, присылали из 63 муниципалитетов Японии. Всё рассчитано на то, чтоб использовать материалы повторно. Интернет мгновенно облетели фотографии кроватей, сделанных из специального картона. Всё для того, чтобы потом разобрать их и отправить на переработку, как и матрасы.
Из-за необычного строения спальных мест многие подумали, что кровати рассчитаны исключительно на одного человека. Чтобы в условиях пандемии ограничить, скажем так, нежелательную близость между спортсменами. Однако эти новости не больше чем фейк. Во-первых, кровати ничем не хуже по прочности обычных деревянных и выдерживают вес в 200 килограммов. Во-вторых, ирландский гимнаст Рис Маккелахан выложил в Интернет видео, где совершает буквально гимнастические прыжки на картонном месте для сна. Подобные «тесты» проделали и другие спортсмены. Кровати остались целы.
Сложнее дела обстоят с ванными комнатами. Они, как оказалось, не рассчитаны на высоких людей. Почему проектировщики не задумались об этом – загадка. Такая же загадка, как и принимать душ тем, кто ростом выше 1,90 м. Российский теннисист Карен Хачанов (1,98 м) задевает потолок. Волейболист нашей сборной Артём Вольвич (2,13 м) может зайти только с наклонённой головой. Некоторые спортсмены уже отметили маленький размер комнат, где некуда сложить личные вещи.
Гораздо лучше обстоят дела с питанием. Большая столовая может разом принимать до 3000 человек. Разнообразие блюд – огромное. Обещают до 700 наименований (халяльная еда, вегетарианская, безглютенная, кухни разных стран).
На территории также есть химчистка, магазин, парикмахерская, фитнес-залы, почта, фотостудия, банк, зоны отдыха – всё, чтобы спокойно провести две недели. Покидать деревню в свободное время запрещено.
Конечно, существуют огромные ограничения и на территории деревни. Помимо тестов на COVID-19, дистанции и прочих защитных мер (ручки холодильников, к примеру, обматывают специальной антибактериальной плёнкой) у спортсменов есть ограничение по времени пребывания. Нужно заехать не раньше, чем за пять дней до стартов, и выехать спустя два дня после окончания своей дисциплины.
ЦИФРЫ
33 вида спорта (5 новых: скалолазание, карате, сёрфинг, скейтбординг, бейсбол/софтбол)
339 комплектов наград
206 стран-участниц
Порядка 12 500 спортсменов
335 российских атлетов (150 мужчин и 185 женщин)
Самой молодой участнице Игр в нашей сборной - гимнастке Виктории Листуновой – 16 лет.
Самая опытная - Инесса Меркулова (конный спорт), ей 56 лет.
На медали пустили 79 тонн гаджетов
На Играх в Токио атлеты, занявшие призовые места, будут самостоятельно брать награды и надевать их на шею. Такую процедуру мы уже видели на крупных соревнованиях в 2020-м и в 2021 году. Ну и, конечно, все участники церемонии, включая спортсменов, обязаны быть в масках.
Сами медали – отдельная тема. Японцы изготовили их из переработанных материалов. В 2017 году власти запустили программу по сбору неиспользуемых электронных гаджетов – мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов, игровых приставок. Пункты сбора установили по всей стране, и за два года было собрано более 79 тонн, или 6,21 миллиона устройств. Дальше из старых устройств извлекли драгоценные металлы – порядка 30 килограммов золота, а также несколько тонн серебра и бронзы. Кстати, на прошлой летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро серебряные и бронзовые медали тоже примерно на треть были сделаны из вторсырья.
Выбранный вариант оформления наград принадлежит директору Японской ассоциации дизайнеров Дзюнити Каваниси.
Медали напоминают отполированные грубые камни. На одной стороне изображена греческая богиня победы Ника, стоящая перед стадионом «Панатинаикос» в Афинах. На второй — пять олимпийских колец, гравировка «Токио 2020», а сверху японский узор итимацу из расположенных в шахматном порядке четырехугольников. Различие геометрических фигур символизирует многообразие культур в мире. Диаметр медали – 85 миллиметров, толщина – от 7,7 до 12,1 миллиметра в зависимости от сырья.
С императором, но с пустыми трибунами
Церемония открытия Игр начнётся сегодня, в 16:00 по уральскому времени. Прямую трансляцию проведёт Первый канал.
К сожалению, на Японский национальный стадион вместимостью в 80 000 человек, который строился специально к ОИ, не допустят зрителей. На трибунах будет присутствовать не больше 1000 гостей – представители международного и национальных олимпийских комитетов. При этом само шоу тоже оставалось под вопросом, но его всё же проведут. Официальное название программы звучит так United by Emotion («Объединённые эмоциями»).
Старт Олимпиаде даст 126-й император Японии Нарухито. Делегации спортсменов традиционно пройдут по стадиону в алфавитном порядке, но на этот раз не по английскому алфавиту, а японской катакане. Хотя представители нескольких видов спорта в нашей команде уже решили, что не примут участие в открытии (такая практика не новость на Играх). Это, к примеру, сборные по волейболу, водному поло (женщины), маунтинбайку, велоспорту на шоссе, мужская команда по прыжкам в воду, частично пловцы.
Кому предстоит снять проклятие знаменосцев?
У нашей сборной на летних Играх есть одна не очень приятная традиция. Атлеты (как правило, это самые титулованные в олимпийской российской команде), которым выпадает честь нести флаг на церемонии открытия, уже много лет остаются без медалей. Начнём грустную статистику с уроженца Лесного пловца Александра Попова. На момент старта Игр-2004 в его арсенале было четыре золотых и пять серебряных медалей Игр. Но именно в Афинах, где он был знаменосцем, Попов не завоевал ни одной награды — в личных дисциплинах не смог выйти в финал, а в двух эстафетах стал четвёртым. В том же году Александр завершил карьеру.
В Пекине в 2008 году флаг России нёс баскетболист Андрей Кириленко. В тот год сборная приехала сильнейшим составом, однако заняла лишь пятое место в группе, не выйдя в следующий раунд. Интересно, что изначально со знаменем должна была идти Елена Исинбаева (прыгунья с шестом), но отказалась и выиграла золото, установив при этом мировой рекорд. В 2012 году флаг выпало нести теннисистке Марии Шараповой. В Лондоне она дошла до финала, но там разгромно проиграла американке Серене Уильямс (0:6, 1:6). В 2016-м знаменосцем был волейболист Сергей Тетюхин. В Рио сборная России дошла до полуфинала, но осталась без медалей. Сергей в этом же году завершил карьеру.
В связи с рекомендациями Исполкома МОК все национальные олимпийские комитеты на церемонии открытия Игр в Токио должны быть представлены двумя знаменосцами: женщиной и мужчиной. Флаг Олимпийского комитета России понесут волейболист Максим Михайлов (33 года, бронзовый призёр Игр-2008, чемпион Игр-2012) и фехтовальщица на саблях Софья Великая (36 лет, серебро Игр-2012, золото и серебро Игр-2016), которым предстоит снять «заклятие знаменосцев», чего мы им и желаем!
- Опубликовано в №132 от 23.07.2021 под заголовком «Игры странного времени»
Сюжет
Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.