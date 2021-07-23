Космонавты с МКС обратились со словами поддержки к российским спортсменам перед Олимпиадой

Сегодня в Токио официально стартует XXXII летняя Олимпиада. Российские спортсмены, в том числе свердловчане, из-за допингового скандала выступят под флагом Олимпийского комитета России. Космонавты, находящиеся сейчас на МКС, обратились к ним со словами поддержки.
На борту орбитального дома будут следить за Играми и болеть за наших спортсменов.
"Эта Олимпиада - особое испытание для всех спортсменов и в первую очередь для представителей нашей страны. Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины и они всегда буду в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме", - сказал космонавт Роскосмоса Пётр Дубров в видеообращении.
Олег Новицкий заверил, что вся страна будет верить в силы спортсменов, волю и в то, что никто и ничто не остановит их на пути к олимпийским наградам. Таким образом космонавты поприветствовали сборную России и всех участников Олимпиады в Токио, которые прошли отбор и будут отстаивать честь своей страны.
Официальное открытие Олимпиады состоится сегодня, 23 июля. Первый комплект наград будет разыгран на следующий день.
Свердловскую область представляют 15 спортсменов. Среди них - дзюдоисты, гимнаст и гимнастка, волейболистки, баскетболисты, плавчихи. Для многих это будет первая Олимпиада в спортивной карьере.
Подробнее читайте в нашем материале "В Японии сегодня открывается самая необычная Олимпиада в истории".
Добавим, что космонавты, пребывающие на орбите, всегда внимательно следят за событиями на Земле. Они поздравляют землян с праздниками, публикуют снимки разных стран и городов. Например, ранее космонавут Сергей Кудь-Сверчков заснял из космоса застрявший в Суэцком канале контейнеровоз, Пекин и Ухань в честь китайского Нового года и зимний Екатеринбург.
В июле прошлого года Анатолий Иванишин впервые в истории проголосовал с МКС онлайн. А в 2018 году Олег Артемьев, находясь на борту Международной космической станции, заснял столицу Урала и "Екатеринбург Арену" в рамках серии фотографий городов-организаторов ЧМ-2018.
Сюжет
Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.