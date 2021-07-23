Космонавты с МКС обратились со словами поддержки к российским спортсменам перед Олимпиадой

На борту орбитального дома будут следить за Играми и болеть за наших спортсменов. Фото: из видеообращения, опубликованного Роскосмосом

Сегодня в Токио официально стартует XXXII летняя Олимпиада. Российские спортсмены, в том числе свердловчане, из-за допингового скандала выступят под флагом Олимпийского комитета России. Космонавты, находящиеся сейчас на МКС, обратились к ним со словами поддержки.

На борту орбитального дома будут следить за Играми и болеть за наших спортсменов.

"Эта Олимпиада - особое испытание для всех спортсменов и в первую очередь для представителей нашей страны. Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины и они всегда буду в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме", - сказал космонавт Роскосмоса Пётр Дубров в видеообращении.

Олег Новицкий заверил, что вся страна будет верить в силы спортсменов, волю и в то, что никто и ничто не остановит их на пути к олимпийским наградам. Таким образом космонавты поприветствовали сборную России и всех участников Олимпиады в Токио, которые прошли отбор и будут отстаивать честь своей страны.

Официальное открытие Олимпиады состоится сегодня, 23 июля. Первый комплект наград будет разыгран на следующий день.

Свердловскую область представляют 15 спортсменов. Среди них - дзюдоисты, гимнаст и гимнастка, волейболистки, баскетболисты, плавчихи. Для многих это будет первая Олимпиада в спортивной карьере.

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