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23 июля 2021, 08:03

Космонавты с МКС обратились со словами поддержки к российским спортсменам перед Олимпиадой

Космонавты на МКС болеют за сборную России на Олимпиаде в Токио

На борту орбитального дома будут следить за Играми и болеть за наших спортсменов. Фото: из видеообращения, опубликованного Роскосмосом

Сегодня в Токио официально стартует XXXII летняя Олимпиада. Российские спортсмены, в том числе свердловчане, из-за допингового скандала выступят под флагом Олимпийского комитета России. Космонавты, находящиеся сейчас на МКС, обратились к ним со словами поддержки.

На борту орбитального дома будут следить за Играми и болеть за наших спортсменов. 

"Эта Олимпиада - особое испытание для всех спортсменов и в первую очередь для представителей нашей страны. Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины и они всегда буду в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме", - сказал космонавт Роскосмоса Пётр Дубров в видеообращении.

Олег Новицкий заверил, что вся страна будет верить в силы спортсменов, волю и в то, что никто и ничто не остановит их на пути к олимпийским наградам. Таким образом космонавты поприветствовали сборную России и всех участников Олимпиады в Токио, которые прошли отбор и будут отстаивать честь своей страны.

Официальное открытие Олимпиады состоится сегодня, 23 июля. Первый комплект наград будет разыгран на следующий день.

Свердловскую область представляют 15 спортсменов. Среди них - дзюдоисты, гимнаст и гимнастка, волейболистки, баскетболисты, плавчихи. Для многих это будет первая Олимпиада в спортивной карьере.

Подробнее читайте в нашем материале "В Японии сегодня открывается самая необычная Олимпиада в истории".

Добавим, что космонавты, пребывающие на орбите, всегда внимательно следят за событиями на Земле. Они поздравляют землян с праздниками, публикуют снимки разных стран и городов. Например, ранее космонавут Сергей Кудь-Сверчков заснял из космоса застрявший в Суэцком канале контейнеровозПекин и Ухань в честь китайского Нового года и зимний Екатеринбург.

В июле прошлого года Анатолий Иванишин впервые в истории проголосовал с МКС онлайн. А в 2018 году Олег Артемьев, находясь на борту Международной космической станции, заснял столицу Урала и "Екатеринбург Арену" в рамках серии фотографий городов-организаторов ЧМ-2018.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

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