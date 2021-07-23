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23 июля 2021, 15:35

Свердловчане завоевали три медали Кубка России

Свердловчане завоевали три медали Кубка России

Несмотря на то, что Анна Тропина (слева) часто выступает на дистанциях с препятствиями, на Кубке России она завоевала медаль в классическом беге на 1500 метров Фото: Пресс-служба ВФЛА

Пока десять российских легкоатлетов, выбранных Всероссийской федерацией лёгкой атлетики для участия в Олимпийских играх в Токио, готовились к главному старту четырёхлетия, остальные спортсмены продолжали выступать на внутренней арене. Так, в Брянске прошёл Кубок России, в котором принимали участие 458 спортсменов из 63 регионов России. Наш регион представляли девять спортсменов, которые сумели завоевать три награды.

Так, в беге на 400 метров у мужчин третье место занял представитель нашего региона Рудольф Верховых. Золото между собой разыграли серебряный призёр чемпионата России – 2021 Савелий Савлуков и Александр Масютенко. Они финишировали практически вместе: Савлуков опередил Масютенко у самой финишной черты (результат Савелия – 46.53, а результат Александра – 46.62). Рудольф Верховых показал третий результат – 47.02.

В беге на 1500 метров у женщин серебряную медаль турнира завоевала свердловская спортсменка Анна Тропина. Она уступила четыре секунды Светлане Аплачкиной (4:11.28 у Светланы и 4:15.57 у Анны) и опередила в борьбе за серебро Дину Александрову (4:16.20). Интересно, что Светлана Аплачкина днём ранее завоевала ещё одну награду: в беге на 400 метров Светлана показала третий результат.

Также серебро сумел завоевать свердловский атлет Глеб Егоров в беге на 110 метров с барьерами. Несмотря на отсутствие на турнире главного российского спортсмена на этой дистанции (Сергей Шубенков прошёл все круги бюрократического ада, получил нейтральный статус и скоро выступит в Токио), борьба за медали развернулась нешуточная. В предварительном забеге Глеб Егоров показал лучший результат (14.28) и вполне мог претендовать на золото. В финале свердловский спортсмен ещё улучшил своё время (14.20), однако этого не хватило, чтобы занять первое место. Евгений Катунин, представляющий Курскую область, показал в предварительном забеге лишь пятый результат (14.49), но в финале сумел серьёзно прибавить и пробежать дистанцию за 14.15, опередив свердловского спортсмена. Третье место на этой дистанции занял Константин Челноков (14.23), представляющий Краснодарский край.

  • Опубликовано в №133 от 24.07.2021 
Областная газета Свердловской области
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