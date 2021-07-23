На Олимпийском стадионе в Токио состоялась церемония открытия. На фото - бесцветные олимпийские кольца, сделанные из части деревьев, которые садили атлеты во время прошлых ОИ в Японии. Скриншот трансляции Первого канала

В Токио состоялась официальная церемония открытия летних Олимпийских игр. Главный старт четырёхлетия пришлось ждать на год больше, и наконец-то Олимпиада взяла своё начало.Наша сборная прошла под 77 номером, в составе делегации было 70 человек, которые были одеты в костюмы, стилизованные под японское кимоно.

Жара едва не привела к трагедии

Традиционно, спортсмены некоторых видов спорта начали соревноваться ещё до церемонии открытия. К примеру, уже вовсю идут мужской и женский чемпионат по футболу. И, кстати, уже установлен новый олимпийский рекорд. Женская сборная Нидерландов в стартовом матче разгромила Замбию со счётом 10:3. Это самый результативный женский футбольный матч в истории Игр.

Вступили в борьбу за медали и российские спортсмены. Так, состоялась квалификация в стрельбе из лука, где нашу страну в том числе представляет свердловчанкаКсения Перова. Она, кстати, выступила лучше всех среди россиянок в квалификации, показав восьмой результат. Елена Осипова и Светлана Гомбоева заняли 22-е и 45-е места соответственно. И всё бы прошло гладко, если бы не одно «но». Светлана Гомбоева после завершения стрельбы неожиданно для всех потеряла сознание.

– Мы с Еленой Осиповой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печёт. Волнение, конечно, тоже присутствует, но всё-таки главная причина – погода. Свету увезли доктора, – приводит слова Ксении Перовой пресс-служба ОКР.

Светлана действительно получила солнечный удар. По словам самой спортсменки, у неё болит голова, но в целом состояние нормальное, и она готова продолжать соревнования. Врачи рекомендовали Гомбоевой сон. Отметим, что уже 25 июля состоятся финальные командные соревнования, в которых Светлана должна принять участие. В 1/8 финала россиянки встретятся с представительницами Украины. Отметим, что в Токио сейчас стоит невероятная жара: температура воздуха днём приближается к +40 градусам, а учитывая японскую влажность, спортсменам приходится крайне тяжело.

Все три первых места в личной квалификации женских соревнований по стрельбе из лука заняли спортсменки из Южной Кореи. Ан Сан и вовсе установила олимпийский рекорд, набрав в квалификации 680 очков (у Перовой, кстати, 664).

Самбо – в олимпийской семье

Пока спортсмены готовились к старту Игр, в Токио прошла 138-я сессия Международного олимпийского комитета, на которой были приняты важные решение. В первую очередь стоит отметить выбор страны-хозяйки летних Олимпийских игр в 2032 году. Без особых альтернатив большинством голосов победу на выборах одержал австралийский Брисбен. Для Австралии эта Олимпиада станет третьей, проводимой на территории страны. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2032 года.

Для российских любителей спорта большее значение имело другое решение МОК: члены организации приняли в олимпийскую семью шесть новых международных федераций, в том числе и самбо. Вид спорта, родившийся в нашей стране, теперь стал полноценным членом олимпийского движения, и соревнования по самбо могут быть включены в программы следующих Олимпийских игр. Помимо самбо признание получили Международная федерация чирлидинга, Международная федерация муай-тай, Международная федерация айсштокспорта, Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга и Всемирная федерация лакросса.

Ну а новость о том, что МОК включил в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии соревнования по ски-альпинизму, должна заинтересовать свердловских любителей спорта, так как наш земляк Евгений Марков – один из лучших спортсменов в стране по ски-альпинизму, а значит, будет претендовать на попадание на Игры.

И ещё одно решение членов МОК, на которое стоит обратить внимание – изменение исторического девиза Олимпийских игр. С 1894 года утверждённый Пьером де Кубертеном девиз «Быстрее, выше, сильнее» был символом Игр. Теперь, по предложению президента МОК, которое поддержали члены организации, девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Фото: Скриншот трансляции Первого канала

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Опубликовано в №133 от 24.07.2021