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24 июля 2021, 17:45

Гимнаст Давид Белявский вышел в финал командного многоборья на ОИ в Токио

Давид Белявский ожидает свои баллы после упражнения на коне. Скриншот трансляции Первого канала

Давид Белявский ожидает свои баллы после упражнения на коне. Скриншот трансляции Первого канала

Сегодня в Токио завершился квалификационный этап в спортивной гимнастике у мужчин. В командном многоборье сборная России заняла третье место и отобралась в финал соревнований. Свою лепту в этот результат, конечно же, внёс гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский. 

В состав российской команды вошли: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин, Александр Карцев и Владислав Поляшов.

Нашим гимнастам выпало выступать первыми, и безусловно, это наложило некоторый отпечаток, но в целом им удалось показать достойный результат. В финал командного многоборья по правилам выходят 8 лучших сборных, Россия заняла третью позицию (261,945). На первом месте Япония (262,251), на втором – Китай (262,061).

В финале в командном первенстве на каждом снаряде выступают по три представителя от страны, а сборная-победитель определяется по сумме баллов. 

В личном многоборье в финал могли выйти только два спортсмена от страны, при условии, что они попадают в число 24-х в общем зачёте. Лидером нашей команды безоговорочно сегодня выглядел Никита Нагорный (87,897). За второе место развернулась очень серьёзная борьба между Артуром Далалояном (85,957) и Давидом Белявским (85,324). У свердловчанина был очень хороший шанс выступить в финале, но он не смог получить высокий балл в вольных упражнениях, что решило исход этого противостояния.

Нагорный и Далалоян будут разыгрывать медали в личном многоборье. И это при том, что Артур Далалоян в апреле получил разрыв ахиллова сухожилия, перенёс операцию, но, на удивление всем, успел прийти в очень хорошую форму.

А Давид Белявский стал лучшим из наших на брусьях (15,325) и лучшим на коне (14,733), однако попасть в восьмёрку сильнейших среди всех участников ему не удалось.

Напомним, для Давида брусья и конь – коронные упражнения. На ОИ в Рио он стал бронзовым призёром на брусьях (а также серебряным призёром в команде). Также у него есть серебро ЧМ-2017 на коне и бронза на тех же соревнованиях на брусьях.

Завтра, 25 июля, пройдёт квалификация у спортивных гимнасток. Финал в командном многоборье у мужчин запланирован на 26 июля, начало – в 15:00 по уральскому времени.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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