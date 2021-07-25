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25 июля 2021, 10:25

Россиянка Виталина Бацарашкина установила олимпийский рекорд в стрельбе из пистолета

Бацарашкина

Её «золото» стало первым в копилке сборной РФ на Олимпиаде в Японии. Фото: Instagram Виталины Бацарашкиной

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Она обошла соперниц в точности стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров.

Виталина Бацарашкина набрала 240,3 балла, установив олимпийский рекорд. «Серебро» досталось представительнице Болгарии Антоанете Костадиновой. Её результат — 239,4 балла. «Бронза» - у китаянки Цзян Жаньсинь (218,0).

Отметим, что победа Виталины Бацарашкиной стала первой для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Ранее российскую копилку медалей пополнили Анастасия Галашина («серебро» в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров) и тхэквондист Михаил Артамонов («бронза» в весе до 58 килограммов).

Виталине Бацарашкиной 24 года, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она стала второй в своей дисциплине. Отметим, что она является чемпионкой мира и Европы.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

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