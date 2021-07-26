Лучница Ксения Перова завоевала серебро Олимпийских игр, преодолев травмы и токийскую жару

Ксения Перова: три Олимпиады (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2021), две серебряных медали. Фото: Dean Alberga/ DUTCHTARGET/ World Archery Federation

Есть первая олимпийская медаль у Свердловской области! В стрельбе из лука. Ксения Перова из Лесного, вместе с Еленой Осиповой и Светланой Гомбоевой стали серебряными призёрами командного соревнования. В финале, как и на Играх-2016, россиянки опять встретились с кореянками…

Сценарий повторился. Ну и пусть

Олимпиада началась. Не в 2020-м, как планировали раньше, но в 2021-м. Не отменили, как думали и предполагали многие. Уже вовсю разыгрывают медали, кипят эмоции в Стране восходящего солнца.

Хотя, как оказалось, солнце, скорее, нисходящее. Жара царит в столице Игр. Столбик термометра ползёт выше 30 градусов по Цельсию. В тени не меньше. Плюс высокая влажность. Соревнования на открытом воздухе – опасность для спортсменов. В квалификации стрельбы из лука Светлана Гомбоева получила тепловой удар. Девушка потеряла сознание. И это ещё с головным убором! К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Светлана передохнула, а тренер Станислав Попов даже назвал это «перезагрузкой».

По турнирной сетке трио наших девушек двигалось уверенно. «Перестреляли» Украину, США, в полуфинале – Германию. В финал попали на сборную Южной Кореи.

Про кореянок нужно сказать отдельно. В стрельбе из лука они правят бал не один десяток лет. В женском командном турнире, который появился в 1988 году (как раз в Сеуле), они ни разу не опускались ниже первого места. Девять Олимпиад – девять золотых медалей. В женском одиночном луке с 1972 года – восемь золотых. Как уж они там в Южной Корее готовят таких лучниц – загадка. Причём новые спортсменки появляются у них с завидной регулярностью.

Но почему бы не дать им бой? И в России стрельба из лука не стоит на месте. Да, до 2016-го у женской сборной России не было наград. Но в Лондоне, в 2012-м, наша женская тройка остановилась на четвёртом месте, в Рио – серебро. Токио – серебро. И это совсем разные по эмоциям награды. Если пять лет назад это воспринималось скорее как нечто из ряда вон выходящее, то теперь это подтверждает наш уровень. И ведь за эти пять лет на международных соревнованиях было много других побед. Та же Ксения Перова в 2017-м на чемпионате мира завоевала первую золотую медаль в женском первенстве с 1985 года, перестреляв как раз кореянок.

Но олимпийский финал 2021 года остался за Южной Кореей. Казалось, что Ан Сан, Чан Минхи, Кан Чхэ Ён никогда в жизни не стреляли меньше девяток. Наши девушки навязали достойную борьбу в первом сете, но дальше корейские спортсменки, не дрогнув ни одним мускулом, довели дело до своей девятой победы в женском командном турнире Олимпийских игр (6:0).

И пусть бразильский сценарий повторился, но мы снова сказали: с нашими лучницами придётся считаться. Даже непобедимым кореянкам.

Ксения Перова: «Я очень счастлива»

Для 32-летней уральской лучницы Ксении Перовой это третья Олимпиада в карьере и вторая серебряная награда. «Облгазета» связалась с Токио, чтобы поздравить спортсменку и, конечно, узнать об эмоциях из первых уст.

– Мы достаточно уверенно с девочками шли к финалу, – рассказала Ксения. – И там соперницами оказались наши любимые кореянки (улыбается). Результат технически у них очень высокий на протяжении многих лет. Думаю, что не хватило нам немножечко сил. Мы занимали шестую позицию в квалификации и начинали выступления с 1/8 финала. Поэтому мы стреляли на один спарринг больше, чем девушки из Кореи. Мы затратили больше сил, начали стрелять до обеда. Плюс жара и непростая ветровая ситуация. Но мы очень довольны.

– С какими эмоциями вышли на финал?

– Что надо набрать максимальное количество очков. С ними можно только так сражаться. Надежды на то, что они будут выбивать маленькие числа – нет. Нам надо было попадать в «жёлтое» (цвет мишени, с девяткой и десяткой. – Прим. «ОГ»), но не хватило сил.

– Вы отметили жару. Светлане Гомбоевой даже стало плохо. Насколько тяжело стрелять при таких погодных условиях?

– Безумно жарко! 33 градуса было в тени. Когда стреляли, покрытие, на котором стоишь, нагревалось так, что через подошву обуви это чувствовалось. Ногам было так горячо, будто на какой-то сковородочке стоишь. На это стараешься внимания не обращать, но жару всё равно чувствуешь. С нами был доктор. В перерывах он нас охлаждал, как мог. Прикладывал холодные полотенца к голове, к шее, чтобы мы пришли в себя. Влажность ещё высокая. Тяжело свежий ум в таких условиях сохранять.

– У вас вторая серебряная награда подряд. Осталась обида, что всё-таки не золото?

– Ни капельки. Я очень счастлива. Этот пятилетний период до Токио давался очень сложно. И не только потому, что перенесли Олимпиаду. У меня была травма плеча. Думала, что не смогу выступать. Плечо мне хотело сказать: всё, Ксюша, хватит. Пришло твоё время отдыхать. Но я его лечила. Пришлось сделать лук послабее, чтобы плечо не так болело. Поэтому я очень рада, что у меня есть медаль на груди. Всё было не зря.

– Расскажите в двух словах про условия в олимпийской деревне.

– Обстановка прекрасная, всё очень нравится. Каждый день сдаём тесты на коронавирус. Берут слюну, а не ковыряют палочкой в носу (смеётся). Еда хорошая. Номера большие, просторные. Мы с девочками живём втроём, комната с прихожей небольшой, там стулья, можно посидеть, своими делами заняться. Кровати из картона, да. О них все говорят. Но они ничем не отличаются от деревянных. В деревне нас всё устраивает.

26 июля, уже перед подписанием номера в печать, стало известно, что у Свердловской области – ещё одна медаль. В финале командного многоборья в спортивной гимнастике мужчины заняли первое место, опередив очень сильных японцев (второе место) и китайцев (третье). В составе сборной за награды боролся спортсмен из Екатеринбурга Давид Белявский.

Свердловские олимпийцы 15 свердловских спортсменов представляют регион на Олимпийских играх в Токио. Рассказываем о промежуточных итогах их выступлений. Баскетбол 3х3. Мужская сборная России по баскетболу 3 х3, где в составе команды представители нашей области Илья Карпенков и Кирилл Писклов, провела в Японии шесть игр. Наша команда обыграла Китай (21:13), Японию (19:16) и Латвию (19:15). Сборным Нидерландов, Бельгии, Польши россияне уступили. Волейбол. В женском волейболе (болеем за уралочек Дарью Пилипенко и Ксению Смирнову) наша команда уступила Италии 0:3. Конный спорт. Александра Максакова стала 10-й в группе «С» квалификации олимпийской выездки. Она (и её конь Бодженгельс) не прошли в финал. Плавание. Анастасия Кирпичникова не смогла пробиться в финал на дистанции 400 метров вольным стилем, но вышла на дистанции 1500 м. (вольным стилем). Валерия Саламатина пробилась в полуфинал на 200-метровке вольным стилем, заняв 16-е место. Уроженцы области: Бадминтон. Иван Созонов в паре с Владимиром Ивановым проиграли две партии группового этапа (датчанам и японцам) и точно не смогут выйти в следующую стадию из группы «B». Пулевая стрельба. Уроженец Лесного Владимир Масленников пробился в финал в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, но занял там 8-е место.

Опубликовано в №134 от 27.07.2021 под заголовком «Опорный край команды»