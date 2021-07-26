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26 июля 2021, 17:47

Свердловский гимнаст Давид Белявский стал олимпийским чемпионом в командном многоборье

Давид Белявский

Скриншот трансляции Первого канала

Сегодня в Токио состоялся финал командного многоборья в спортивной гимнастике у мужчин. В составе сборной России выступил спортсмен из Екатеринбурга Давид Белявский. Команда завоевала золотые медали.

Квалификация в этом виде прошла 24 июля. В состав российской команды входили: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин, Александр Карцев и Владислав Поляшов.

В финал командного многоборья по правилам прошли 8 лучших сборных, Россия заняла третью позицию (261,945). На первом месте была Япония (262,251), на втором – Китай (262,061).

В финал командного многоборья вошли лучшие гимнасты от страны (те, кто показал самые высокие баллы в квалификации). У нас это Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

В тяжелейшей борьбе российская команда заняла первое место. Давид Белявский показал отличные результаты на своих коронных снарядах – брусьях (15,333) и коне (14,841). За выступление на перекладине он тоже получил очень высокий балл – 14,633.

Напомним, что в Рио-2016 Давид становился серебряным призёром в команде и бронзовым призёром на брусьях.

Областная газета Свердловской области

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