Темы дня

Спорт
26 июля 2021, 19:24

Евгений Куйвашев поздравил Давида Белявского с "золотом" на Олимпиаде в Токио

мужская сборная России по гимнастике (Давид Белявский - второй слева).

Давид Белявский выступал в составе сборной России вместе с Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Никитой Нагорным. Фото: скриншот с Первого канала.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловского гимнаста Давида Белявского с золотой медалью в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Он выступал в составе сборной России вместе с Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Никитой Нагорным.

Гимнасты принесли России третье по счёту "золото" Игр в Токио.

"За Давида мы болеем всем регионом давно. Это третья Олимпиада в его карьере и заслуженная медаль! Талант, упорство и несгибаемая воля к победе наших гимнастов принесли им олимпийское золото в командном многоборье впервые за 25 лет. И я поздравляю Давида Белявского с блестящим выступлением, которое сделало эту победу возможной", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Как ранее сообщала "Областная газета", в финал командного многоборья вошли лучшие гимнасты от страны, показавшие наиболее высокие баллы в квалификации.

Давид Белявский показал отличные результаты на своих коронных снарядах – брусьях (15,333) и коне (14,841). За выступление на перекладине он тоже получил очень высокий балл – 14,633.

На данный момент в копилке России 12 медалей: 4 золотых медали, 5 серебряных и 3 бронзовых.

Читайте также:

Саблистка София Позднякова принесла России ещё одно "золото" на Играх в Токио.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.07.2021, 20:15 / Общество
В Свердловской области обновили график работы мобильных прививочных пунктов
26.07.2021, 19:51 / Общество
Двух екатеринбуржцев будут судить за продажи несуществующих квартир почти на 16 миллионов рублей
26.07.2021, 19:24 / Спорт
Евгений Куйвашев поздравил Давида Белявского с "золотом" на Олимпиаде в Токио
26.07.2021, 19:13 / Общество
Евгений Куйвашев вручил Семёну Спектору знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени
26.07.2021, 18:52 / Общество
Свердловские офтальмохирурги запатентовали инструмент, сокращающий длительность операции вдвое