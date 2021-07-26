Евгений Куйвашев поздравил Давида Белявского с "золотом" на Олимпиаде в Токио

Давид Белявский выступал в составе сборной России вместе с Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Никитой Нагорным. Фото: скриншот с Первого канала.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловского гимнаста Давида Белявского с золотой медалью в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Он выступал в составе сборной России вместе с Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Никитой Нагорным.

Гимнасты принесли России третье по счёту "золото" Игр в Токио.

"За Давида мы болеем всем регионом давно. Это третья Олимпиада в его карьере и заслуженная медаль! Талант, упорство и несгибаемая воля к победе наших гимнастов принесли им олимпийское золото в командном многоборье впервые за 25 лет. И я поздравляю Давида Белявского с блестящим выступлением, которое сделало эту победу возможной", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Как ранее сообщала "Областная газета", в финал командного многоборья вошли лучшие гимнасты от страны, показавшие наиболее высокие баллы в квалификации.

Давид Белявский показал отличные результаты на своих коронных снарядах – брусьях (15,333) и коне (14,841). За выступление на перекладине он тоже получил очень высокий балл – 14,633.

На данный момент в копилке России 12 медалей: 4 золотых медали, 5 серебряных и 3 бронзовых.

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