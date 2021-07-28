3х3 = серебро

Свердловский дуэт в баскетболе: Илья Карпенков (слева) из ревдинского «Темпа» и Кирилл Писклов из екатеринбургского «Уралмаша» Фото: Hendrik Osula/ fiba.basketball

Вчера мужская сборная России по баскетболу 3х3, в составе которой выступают Илья Карпенков из ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» и Кирилл Писклов из «Уралмаша», совершили сенсацию, завоевав серебряные медали. Также в весовой категории до 90 кг в соревнованиях дзюдоистов выступал представитель Свердловской области Михаил Игольников, остановившийся в шаге от пьедестала.

Вместо финала – деревянная медаль

В олимпийском турнире по дзюдо российские спортсмены выступают в Токио не самым лучшим образом, хотя две последние Олимпиады приносили нашей команде медали (в том числе и золотые). Лишь в пятый соревновательный день россиянам удалось добраться до полуфинала и до борьбы за награды.

В категории до 90 кг за сборную России выступал Михаил Игольников, представляющий Свердловскую область. Михаил – двукратный чемпион Европы, десятый номер мирового рейтинга, и, конечно, шансы на медали были. Михаил уверенно прошёл две первые встречи турнира, избежав дополнительного времени, а в четвертьфинале вышел на двукратного чемпиона мира (в том числе и 2021 года), лидера мирового рейтинга испанца грузинского происхождения Николоза Шеразадишвили. Интересно, что это была далеко не первая их встреча на татами, и каждый одерживал победу в личном противостоянии. На этот раз Игольников полностью контролировал ход встречи, постоянно выигрывал нужный захват и работал первым номером. Единственное активное действие испанца в схватке привело к его же поражению: Николоз провёл бросок, который судьи никак не оценили, а Михаил сумел захватить шею соперника. После нескольких секунд удушающего приёма Шеразадишвили «уснул», и, соответственно, Игольников вышел в полуфинал турнира.

В поединке за выход в финал сошлись 14-й и 15-й номера мирового рейтинга: представитель Турции Михаэль Жганк и немец Эдуард Триппель. Встреча получилась очень упорной, и лишь в дополнительное время немецкий спортсмен вырвал победу.

Игольников же, в свою очередь, в полуфинале встречался с представителем Грузии Лашей Бекаури. Свердловский спортсмен вновь контролировал ход поединка, был активнее, и в нескольких моментах едва не выполнил результативный бросок. Бекаури же выжидал своего шанса, даже ценой предупреждений за пассивность, и в итоге шансом своим воспользовался: за минуту до конца встречи Лаша совершил бросок на оценку ваза-ари, а в оставшуюся минуту бегал по всему татами, уходя от борьбы. Бекаури единственным результативным действием сумел победить Игольникова и выйти в финал.

Увы, по похожему сценарию прошла и схватка за бронзу с участием нашего спортсмена. Михаил был активнее на протяжении основного времени встречи против венгра Кристиана Тота, судьи дважды наказывали оппонента российского спортсмена. Но венгр оказался выносливее, оставил больше сил на дополнительное время и сумел провести свой коронный бросок через спину с колен. Михаил Игольников оказался в шаге от пьедестала. А в финале турнира грузин Лаша Бекаури, которому обидно проиграл Игольников, одолел немца Эдуарда Триппеля и стал олимпийским чемпионом.

В категории до 70 кг у женщин российская спортсменка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль турнира. Именно завоевала: Мадина провела два тяжелейших и длительных поединка. В 1/8 финала Таймазова с большим трудом одолела бразильянку Марию Портелью, затем красивым броском в четвертьфинале оказалась сильнее Элизавет Телцидоу из Греции. В полуфинале Мадина сражалась с двукратной чемпионкой мира из Японии Тидзуру Араи. Схватка длилась 16 минут (при условии, что основное время – четыре минуты). И всё же японка сумела одержать победу, а Таймазова, несмотря на весь тяжёлый турнирный путь, нашла в себе силы и в схватке за бронзу одержала победу над Барбарой Матич из Хорватии. Эта медаль – первая на турнире дзюдоистов для российских спортсменов. Впереди ещё по две весовых категории у мужчин и женщин, а также смешанный командный турнир.

Россия - Латвия: не выдержала даже обувь

Сборная России по баскетболу 3x3 преподнесла, пожалуй, главную сенсацию турнира. И случилась она на стадии полуфинала, где наш квартет (да, в заявке на матч – четыре игрока) обыграл сборную Сербии со счётом 21:10.

Для сербов всё отразилось будто в кривом зеркале: именно с таким же счётом – 21:10 – они обыграли нашу команду на групповом этапе. Они сделали это днём ранее полуфинала, быстро, очень непринуждённо. Это была их седьмая победа на турнире. Они ни разу не проиграли и сразу оказались в полуфинале, где ждали соперника.

Наши же парни пробились в эту стадию через 1/4 финала, где в упорной борьбе обыграли Нидерланды ( см. «ОГ» от 28.07.21 ).

И как страшный сон – снова Сербия. Мировые лидеры баскетбола 3x3, побеждавшие на мужском Кубке мира четыре раза. Где играет Душан Булут, прозванный «Джорданом баскетбола 3x3» за невероятное понимание этой игры.

Но под жарким токийским солнцем россияне вышли не послужные списки сербов читать. И не восхищаться Булутом. Они вышли доказать, что любая команда может дать лидеру бой и выйти из него победителем. И что нет в спорте ничего невозможного.

Наши парни не дали сербам ни минуты времени на раскачку. Атака – гол, атака – гол. Россияне встали на площадке так, что полностью парализовали противника своей защитой. Невероятную игру продемонстрировал в атаке Александр Зуев. Четыре дальних попадания из шести. Он один набрал больше очков, чем вся команда соперника – 11.

Сербы, казалось, просто не знали, что противопоставить тем, кто вчера так легко им уступил. В середине игры камера выхватила лицо Душана Булута, выражающее полное непонимание происходящего вокруг. А наши ребята, наоборот, вели игру до победного конца. Даже финальной сирены решили не ждать: 21-й гол после подбора в нападении забил Кирилл Писклов. В финале сборной России предстояло играть с Латвией.

Полный состав мужской сборной: Александр Зуев, Кирилл Писклов, Илья Карпенков, Станислав Шаров

Латышей мы обыгрывали на групповом этапе (19:15), но финал – совсем другое дело. Тяжёлой получилась игра, но какой же зрелищной. Команды каждую секунду матча проводили в атаке, в диком желании обыграть, забить или помешать сопернику. Илья Карпенков боролся с таким усилием, что в середине матча у его обуви оторвалась подошва! И не было у игрока запасной обуви! Перемотав медицинской лентой Илья продолжил играть.

Травмировался у латвийской команды их лидер – Эдгарс Круминс. Чуть ли не со слезами на глазах он продолжил игру, но в итоге был вынужден остаться на месте для запасных – такую боль терпеть уже было нельзя.

До последней секунды команды решали, кто же получит первое олимпийское золото в баскетболе 3 х3. Увы, но сильнее в этот раз оказалась Латвия – 21:18.

Но у нас серебро. Боевое, трудное, волевое. В финальном матче Илья Карпенков принёс команде семь очков, а Кирилл Писклов – шесть.

Кстати, наши женщины тоже дошли до финала, где уступили сборной США. Поздравляем наши команды с серебряным дублем. Реванш будем брать в 2024-м в Париже.

Другие виды Рассказываем о результатах свердловчанах на Играх в Токио. Конный спорт. Александра Максакова стала 10-й в группе «С» квалификации олимпийской выездки. Она (и её конь Бодженгельс) не прошли в финал. Спортсменка не сумела выйти в финал и в командной выездке. Бадминтон. Иван Созонов (уроженец Свердловска) в паре с Владимиром Ивановым проиграли две партии группового этапа (датчанам и японцам) и выиграли у нигерийской пары – 2:0 (21:8, 21:10). Однако одна победа не позволила им выйти в следующую стадию из группы «B». Пулевая стрельба. Уроженец Лесного Владимир Масленников пробился в финал в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, но занял там 8-е место. Также Владимир выступил в паре с Анастасией Галашиной в микст-турнире по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Они не смогли пробиться в финал, заняв пятое место по итогам второй квалификации. Плавание.Анастасия Кирпичникова, напомним, пробилась в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем. Но в решающей стадии стала седьмой (из 8 участниц). Причём время Анастасии, по сравнению с полуфиналом, ухудшилось почти на десять секунд. Уроженка Екатеринбурга Мария Темникова прошла в полуфинал на 200-метровке брассом. Представительница нашего региона Валерия Саламатина в составе эстафетной четвёрки (4 х200 м вольным стилем) квалифицировалась в решающую стадию.

Опубликовано в №136 от 29.07.2021