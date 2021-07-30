Россиянин Евгений Рылов забрал все олимпийские золотые медали в плавании на спине

Евгений Рылов стал победителем в плавании на спине на дистанциях в 100 и 200 метров. Фото: инстаграм Евгения Рылова

Российский пловец Евгений Рылов завоевал олимпийскую золотую медаль на дистанции 200 метров на спине. Ранее он забрал высшую награду в этом же виде на дистанции 100 метров.

Дистанцию в 200 метров спортсмен проплыл за 1 минуту 53,27 секунды. Этим результатом он установил олимпийский рекорд. Вторым приплыл американец Райан Мёрфи (+0,88), третьим - Люк Гринбэнк из Великобритании (+1,45).

Ранее Евгений Рылов также завоевал золотую медаль с результатом 51,98 секунды в плавании на спине на дистанции 100 метров.

Олимпийское золото в плавании россияне не получали с 1996 года. Высшие награды на дистанции 200 метров на спине не завоёвывались отечественными спортсменами с 1988 года.

Также сегодня золотую медаль получила россиянка Виталина Бацарашкина, став лучшей в стрельбе из пистолета с 25 метров. Её победа принесла десятую золотую награду в копилку российской сборной.

Напомним, накануне олимпийское золото завоевала сборная России по фехтованию на рапирах, а свердловский дзюдоист Нияз Ильясов принёс нашей стране бронзовую медаль.

Сейчас Россия находится на четвёртом месте в общем медальном зачёте Олимпийских игр. Российские спортсмены принесли стране 31 медаль: золото - 10, серебро - 12, бронза - 9.