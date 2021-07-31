Темы дня

Спорт
31 июля 2021, 17:59

Российские спортсменки победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на саблях

Фехтование

Саблистки принесли России 11-е "золото". Фото: скриншот из трансляции на YouTube-канале "Матч ТВ".

Женская российская сборная по фехтованию на саблях стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Токио. Они принесли России 11-е "золото".

В составе российской команды выступали Ольга Никитина, Светлана Шевелева, Софья Великая и София Позднякова. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:41. Бронзовые медали достались Италии, сборная которой одолела сборную Южной Кореи со счётом 45:42.

Мужская российская сборная по фехтованию на саблях заняла седьмое место в командном состязании. В четвертьфинале российские спортсмены уступили немцам (28:45), а затем проиграли египтянам в утешительном матче со счётом 41:45.

Напомним, что София Позднякова 26 июля стала чемпионом по фехтованию на саблях в личном турнире Олимпиады. В финале она встретилась со своей соотечественницей Софьей Великой. Они забрали "золото" и "серебро" соответственно. Золотые медали также получила российская сборная по фехтованию на рапирах 29 июля.

В общем медальном зачёте Россия по прежнему находится на 4-месте. Всего российские спортсмены принесли стране 37 наград: по 11 золотых и бронзовых медалей и 15 - серебряных медалей.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.07.2021, 17:59 / Спорт
Российские спортсменки победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на саблях
31.07.2021, 16:57 / Общество
Кабмин России продлил упрощённый порядок регистрации безработных
31.07.2021, 16:23 / Общество
Владимир Путин обсудил с Реджепом Эрдоганом лесные пожары в Турции
31.07.2021, 15:38 / Общество
Среднеуральская ГРЭС возобновила подачу горячей воды в Екатеринбурге, Среднеуральске и Верхней Пышме
31.07.2021, 14:49 / Общество
Екатеринбургские дизайнеры показали унифицированные адресные таблички на зданиях