Российские спортсменки победили в командном турнире Олимпиады по фехтованию на саблях

Саблистки принесли России 11-е "золото". Фото: скриншот из трансляции на YouTube-канале "Матч ТВ".

Женская российская сборная по фехтованию на саблях стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Токио. Они принесли России 11-е "золото".

В составе российской команды выступали Ольга Никитина, Светлана Шевелева, Софья Великая и София Позднякова. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:41. Бронзовые медали достались Италии, сборная которой одолела сборную Южной Кореи со счётом 45:42.

Мужская российская сборная по фехтованию на саблях заняла седьмое место в командном состязании. В четвертьфинале российские спортсмены уступили немцам (28:45), а затем проиграли египтянам в утешительном матче со счётом 41:45.

Напомним, что София Позднякова 26 июля стала чемпионом по фехтованию на саблях в личном турнире Олимпиады. В финале она встретилась со своей соотечественницей Софьей Великой. Они забрали "золото" и "серебро" соответственно. Золотые медали также получила российская сборная по фехтованию на рапирах 29 июля.

В общем медальном зачёте Россия по прежнему находится на 4-месте. Всего российские спортсмены принесли стране 37 наград: по 11 золотых и бронзовых медалей и 15 - серебряных медалей.