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1 августа 2021, 14:55

В Екатеринбурге скончался директор КРК "Уралец" Андрей Синецкий

Андрей Синецкий

Андрей Синецкий ушёл из жизни на 41-ом году жизни. Фото: с сайта ХК "Автомобилист"

В Екатеринбурге ушёл из жизни генеральный директор КРК "Уралец" и ледовой арены им. А. Козицына Андрей Синецкий. Ему было 40 лет.

Информация об этом появилась на сайте хоккейного клуба "Автомобилист".

"Андрей Владимирович был истинным энтузиастом хоккея, на протяжении многих лет успешно руководил ледовыми аренами Екатеринбурга и Верхней Пышмы, занимался их модернизацией и развитием. Он был настоящим другом для каждого из нас, надёжной опорой для всех трёх команд, входящих в нашу систему", - говорится в сообщении на сайте.

Точная причина смерти не озвучена.

Областная газета Свердловской области

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