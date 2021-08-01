Давид Белявский в Токио занял четвёртое место в упражнении на коне

Скриншот трансляции Первого канала

Сегодня в Токио состоялся финал в отдельном виде – на коне – в спортивной гимнастике у мужчин. От российской сборной в финал на этом снаряде отобрался спортсмен из Екатеринбурга Давид Белявский.

Упражнение на коне, безусловно, считается одним из сложнейших в программе гимнастов. Для Давида Белявского конь – коронный снаряд, на котором он завоевывал медали на соревнованиях самого высокого уровня.

В квалификации на коне Давид набрал 14,733 балла, а в финале многоборья улучшил результат – 14,841 балла.

Сегодня Давид выступал под четвёртым номером. Он безошибочно выполнил работу, показав невероятную сложность. Была небольшая задержка перед соскоком, но он собрался и доделал упражнение до конца без каких-либо серьёзных нареканий. Судьи поставили Белявскому 14,833 балла.

Золото осталось за знаменитым британцем Максом Уитлоком, которому поставили очень большие баллы – 15,583. Серебро присудили гимнасту из Тайвани Ли Чи Каю (15,400 балла). И буквально на несколько сотых опередил Давида Белявского в борьбе за бронзовую медаль японец Кайя Казума (14,900).

Драма произошла с одним из фаворитов этого дня – китайцем Сунь Вейем, потерявшим баланс и упавшим с коня. Его оценка оказалась слишком маленькой – 13,066. И примерно та же ситуация повторилась со спортсменом из Ирландии Рисом Маккленаганом (13,100).

26 июля Давид Белявский на Играх в Токио стал олимпийским чемпионом в командном многоборье. Также Давид квалифицировался в финал на брусьях, который состоится 3 августа, в 13:00 по уральскому времени.

Напомним, что в Рио-2016 Давид становился серебряным призёром в команде и бронзовым призёром на брусьях.