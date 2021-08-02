Ночью в Екатеринбург прилетела свердловская лучница Ксения Перова. Фото: Илья Хамов

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Кто-то из спортсменов ещё только вступает в борьбу за медали турнира, а кто-то уже возвращается на родину.

«Хочу просто отдохнуть»

Ночью в Екатеринбург прилетела свердловская лучница Ксения Перова. На Играх она завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях, уступив в финале мощной команде Южной Кореи. В Кольцово спортсменку встречала семья: муж и шестилетняя дочь, которая очень соскучилась за время отсутствия мамы. Поздравил Ксению с успешным выступлением на соревнованиях и министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, он также был среди встречающих. На вопросы о том, планирует ли Ксения выступить и на следующей Олимпиаде в Париже, Перова ответила, что сейчас мысли только об отдыхе.

– Я три месяца не была дома, хочу повидаться с родителями и просто отдохнуть. Больше ни о чём думать пока не хочу, – сказала Ксения.

Семь сотых до бронзы

1 августа были разыграны медали в нескольких видах в спортивной гимнастике. В финал на коне вышел только один россиянин – екатеринбуржец Давид Белявский. Для него конь – коронный снаряд, на котором он завоевывал награды на соревнованиях самого высокого уровня, в том числе – серебро ЧМ-2017. И в Токио 29-летнему гимнасту до медали не хватило всего нескольких сотых балла. Давид безошибочно выполнил свою работу, показав невероятную сложность. Да, была небольшая задержка перед соскоком, но он собрался и доделал упражнение до конца без каких-либо нареканий. Однако судьи попридержали Белявскому баллы (14,833), ведь после него на помост должны были выйти два японца. И как раз один из них – Кайя Казума – получил от арбитров лишь на 0,07 больше (14,900) и стал бронзовым медалистом. Золото осталось за знаменитым британцем Максом Уитлоком (15,583), серебро завоевал гимнаст из Тайваня Ли Чи-Кай (15,400).

Давид Белявский также квалифицировался в финал на параллельных брусьях, который состоится сегодня, 3 августа, в 13:00 по уральскому времени.

И вновь в шаге от пьедестала

В шаге от пьедестала остановились и свердловские дзюдоисты Михаил Игольников и Александра Бабинцева. Они принимали участие в смешанном командном турнире в составе сборной России. В четвертьфинале наши спортсмены одолели команду Монголии, но в полуфинале вышли на хозяев соревнований – Японию, в составе команды которой выступали новоиспечённые олимпийские чемпионы и призёры. Увы, противопоставить что-то родоначальникам дзюдо россиянам не удалось (0:4), поэтому наша сборная боролась за бронзовые медали. Казалось, что в противостоянии с Израилем наши спортсмены просто обязаны побеждать. Мадина Таймазова (бронзовый призёр в личных соревнованиях в категории до 70 кг) задала победный курс, одержав победу в первой схватке. Однако затем Михаил Игольников неожиданно уступил Саги Муки, который в личных соревнованиях выступал в весе до 81 кг. Не сумели порадовать победами и тяжеловесы Тамерлан Башаев и Александра Бабинцева, а Дарья Межецкая хоть и вела в своей схватке, но также проиграла. 1:4 – и сборная России осталась без медали смешанного турнира. Таким образом, турнир дзюдоистов стал самым провальным за последние три Олимпиады: лишь одно серебро и одна бронза в активе нашей команды.

А главная сенсация смешанного турнира произошла в финале. Сборная Франции сумела не просто навязать борьбу японцам, но и выиграть это противостояние. Звезда современного дзюдо, тяжеловес Тедди Ринер, стал вторым трёхкратным олимпийским чемпионом в истории (после японца Тадахиро Номура, который выигрывал игры в 1996, 2000 и 2004 годах).

В четвертьфинал с третьего места

В женском волейболе завершился групповой этап. Напомним, что в составе сборной России выступают две представительницы «Уралочки» – Ксения Смирнова и Дарья Пилипенко. В выходные россиянки одержали важную и уверенную победу над США (3:0) и имели все шансы занять выгодное первое место по итогам группового этапа. Для этого в заключительном матче необходимо было обыграть Турцию со счётом 3:0 или 3:1. Начали наши волейболистки уверенно, забрали первый сет и во втором вели со счётом 15:9. Однако затем случился надлом, сборная Турции сумела вырвать второй сет, а затем и третий. В четвёртой партии, казалось, наши девушки снова вернулись в игру, буквально смяли соперниц (25:15), но на тай-брейк сил не хватило. Турция одержала победу со счётом 3:2 и обошла нас в турнирной таблице. Сборная России расположилась на третьем месте и в четвертьфинале турнира сыграет либо с Сербией (серебряные призёры Игр в Рио), либо с Бразилией (чемпионки Игр в Лондоне).

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Опубликовано в №139 от 03.08.2021