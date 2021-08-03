Гимнасты увезли из Токио восемь медалей. Фото: Олег Наумов/Пресс-служба ФСГР

Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский закончил своё выступление на Олимпийских играх в Токио. В завершающем для себя виде программы – параллельных брусьях – наш спортсмен занял пятое место.

Для Белявского Игры в Токио – третьи в карьере, он самый опытный гимнаст нашей команды (и, соответственно, её капитан). И, конечно, в первую очередь для него важно было завоевать золото именно в командных соревнованиях: там у нашей сборной было больше всего шансов сделать это. И все мы видели, как отдавались парни в командном многоборье и какие были эмоции после объявления итоговых результатов.

Но при этом у каждого из нашей боевой четвёрки было огромное желание проявить себя и в отдельных видах программы (а у Нагорного и Далалояна – ещё и в личном многоборье): Россия была представлена во всех личных мужских финалах.

В заключительный соревновательный день Белявский выступал в финале своего любимого вида программы – параллельных брусьях. Именно в нём он стал бронзовым призёром Олимпиады в Рио (2016) и чемпионата мира в Монреале (2017). Если смотреть на результаты, то, кончено, можно увидеть, что Давид сбавил обороты. В Бразилии в командных соревнованиях он получил оценку 15,800, в личной квалификации – 15,933, а в финальных упражнениях – 15,783. Кстати, с такой же суммой баллов на Играх в Токио Белявский мог бы стать вторым.

В квалификации в Токио Давид за своё выступление получил оценку 15,325 и занял девятое место. Это означало, что Белявский остаётся без финала, однако выше него оказались три представителя Китая, занявшие в квалификации первое, третье и шестое места. По правилам, одну страну в финале каждого отдельного упражнения могут представлять только два спортсмена, и вместо одного из китайских спортсменов в финал попал Давид. Интересно, что в соревнованиях на коне екатеринбуржец также оказался в квалификации девятым, но по такому же принципу отобрался в финал, где занял четвёртое место.

В финальных соревнованиях на брусьях Давид стартовал под пятым номером, и это было психологически непросто. Из четырёх спортсменов, продемонстрировавших свою программу до Белявского, только американец Самуэль Микулак показал сумму баллов хуже, чем была у екатеринбуржца в квалификации. Несмотря на это, Давид сумел собраться и выполнить свою программу если не на максимум, то близко к этому. В итоге он получил от судей оценку 15,200 – и это пятый результат. Победил в этом виде китаец Цзинюань Цзоу, набравший фантастическую оценку – 16,233. Вторым стал немец 15,700, третьим – турок Ферхат Ариджан.

Таким образом, российские гимнасты завоевали на играх в Токио восемь медалей: золото в командных соревнованиях и у мужчин, и у женщин, бронза в личном многоборье у Никиты Нагорного и Ангелины Мельниковой, бронза Нагорного на перекладине, бронза Мельниковой в вольных упражнениях, серебро Дениса Аблязина в опорном прыжке и серебро Анастасии Ильянковой на разновысоких брусьях. Восемь медалей – отличный результат (в Лондоне и Рио также было восемь наград), наши спортсмены уступили лишь представителям Китая, и учитывая два золота в командных соревнованиях. Но и некое расстройство присутствует от того, что в личных соревнованиях медалей высшего достоинства российским гимнастам завоевать не удалось.

Когда следить за свердловчанами? После обидного поражения в заключительном матче группового этапа женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал на грозную Бразилию. Южноамериканки – олимпийские чемпионки Лондона-2012, и в матче с ними нашим девушкам будет очень непросто. Отметим, что в составе сборной России выступают две представительницы «Уралочки» – Ксения Смирнова и Дарья Пилипенко. Четвертьфинальный поединок между Россией и Бразилией состоится сегодня, начало – в 17:30 по уральскому времени. Проигравший покинет олимпийский турнир. Также сегодня вступает в борьбу за медали свердловская скалолазка Виктория Мешкова. Наша спортсменка выиграла три золотых медали на чемпионате Европы в конце прошлого года и сумела завоевать олимпийскую лицензию. Сегодня Виктория возьмёт старт в квалификации многоборья, которое состоит из «скорости» (кто быстрее преодолеет 15-метровую вертикальную трассу), «трудности» (кто поднимется выше и сделает больше «перехватов») и «боулдеринга» (кто пройдёт больше коротких и сложных «трасс» и успешно преодолеет промежуточные финиши без страховки), начало – в 13:00 по уральскому времени. Финальные соревнования в олимпийском многоборье состоятся 6 августа.

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Опубликовано в №140 от 04.08.2021