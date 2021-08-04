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4 августа 2021, 17:15

Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе на Олимпиаде

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина

Наш дуэт синхронисток стал лучшим в произвольной программе. Фото: Олимпийский комитет России

Дуэт российских синхронисток забрал золото Олимпиады. Они получили награду в произвольной программе.

Медаль получили Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. По итогу выступления спортсменки набрали 195,9079 балла. Их награда стала 14-ым золотом в копилке российской сборной.

Второе место заняли китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499), третье - Марта Федина и Анастасия Савчук из Украины (189,4620).

Россия занимает 5-ю строчку в медальном зачёте. У нашей сборной 14 золотых наград, 21 серебряная и 18 бронзовых. Суммарно российская команда завоевала 53 медали.

Вчера золотую медаль завоевал российский борец Муса Евлоев за победу на соревнованиях по греко-римской борьбе.

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Областная газета Свердловской области

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