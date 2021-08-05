В Екатеринбурге стартовал IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу

В Екатеринбург приехали 98 стрелков соФото: Галина Соловьёва

IV Евроазиатский чемпионат по снайпингу стартовал в Екатеринбурге. Он продлится до 7 августа.

Чемпионат будет проходить на площадке полигона Свердловского учебного центра Центрального военного округа на протяжении трёх дней. Он завершится в субботу.

Из-за коронавирусных ограничений болельщиков не пустят следить за ходом чемпионата на площадку, поэтому для них организуют онлайн-трансляции на YouTube-канале Федерации высокоточной стрельбы России, сообщает пресс-служба администрация Екатеринбурга.

В чемпионате примет участие 98 стрелков из разных регионов России. Стрелки приехали из Грозного, Москвы, Краснодара, Тюмени, Комсомольска-на-Амуре и других городов. В программе соревнований 25 упражнений на разных дистанциях: от 300 до 1 200 метров. Победителей будут определять в личном и командном первенствах, а также в специальных номинациях для силовиков.