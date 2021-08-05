Мысли уже о Париже…

Екатеринбургский гимнаст вернулся из Токио с долгожданной золотой медалью и заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру. Фото: Илья Хамов

Олимпиада в Токио близится к своему финалу. Из свердловчан, ещё не выступивших в Японии, осталась только «художница» Анастасия Татарева. Остальные уже завершили свои выступления. Чемпион Игр-2020 гимнаст Давид Белявский вернулся в Екатеринбург.

Давид Белявский, который принёс первую для сборной золотую медаль в командном многоборье за 25 лет, прилетел на Урал в среду вечером. Давида встречали с целым оркестром, исполняющим гимн России, который, увы, в Токио услышать было не дано. Медаль высшей пробы он первым делом повесил на шею дочери.

– Моя маленькая традиция, – отметил гимнаст.

Для Давида это была третья Олимпиада в карьере. Ему 29 лет (кстати, спортсмен родился в самый «мужской день» – 23 февраля), но останавливаться он не собирается.

– Сейчас такого нет, что я хочу закончить, – говорил гимнаст в интервью «Облгазете». А в аэропорту ещё подтвердил: «Мы ещё постараемся завоевать, но пока эта золотая медаль самая ценная. У нас собралась хорошая команда. Пока задач на Игры в Париже не ставил. Будем готовиться».

Да и времени, на самом деле, остаётся не так много: из-за переноса токийской Олимпиады Игры-2024 пройдут уже через три года. Ждём там Давида и всю команду.

Давид Белявский вернулся домой из Японии. После длительной разлуки – долгожданные объятия с дочерью. Фото: Илья Хамов

Дело одного перехвата

Уральская скалолазка Виктория Мешкова дебютировала на Олимпиаде. Как и её вид спорта. И надо сказать, что скалолазание вполне органично вписалось в олимпийскую семью. Это динамично, зрелищно, захватывающе.

На Олимпиаде представлено многоборье: лазание на скорость, боулдеринг (это когда нужно на четырёх коротких, но сложных трассах подняться до определённых точек) и трудность (подняться как можно выше за одну попытку). В квалификации итоговые места перемножаются и определяется восьмёрка лучших из двадцати участников. Они и проходят в финал.

По Олимпийским играм также стало понятно, что формат многоборья тяжёлый в первую очередь для самих участниц. Специализация в скалолазании играет важную роль. Та, например, кто почти повторила мировой рекорд в скорости (полячке Александре Мирослав не хватило одной сотой для повторения лучшего в мире результата), с трудом выступала в боулдерниге (та же Александра стала там последней!). И наоборот.

Виктория Мешкова в скорости показала 15-й результат. Да, это не её конёк. Зато в боулдеринге наша спортсменка заняла шестое место. В этом виде нужно зафиксировать финальную точку двумя руками, чтобы судьи засчитали результат. Виктория дважды хваталась одной рукой, и каких-то мгновений не хватило, чтобы подтянуть вторую.

В своём профильном виде – трудности – Виктория стартовала одной из первых и прошла больше половины маршрута. Она сорвалась только на 30-м перехвате, а долгое время лидировала. Скрестив пальцы мы ждали попыток лидеров, поскольку Виктория с таким результатом могла пройти в финальную часть.

Всё решила последняя участница – словенка Янья Гарнбрет. Она сделала 30 перехватов (ровно на один больше Мешковой!), и именно эти полдвижения стали решающими. Виктория опустилась на девятую строчку и не прошла в финал. Хотя казалось, по крайней мере по телевизионной картинке, что девушки сделали одинаковое количество перехватов, но у россиянки горело в протоколе 29+, а у словенки – 30.

Увы, но финал россияне не пробились. Юлия Каплина также не смогла отобраться (17-е место), как и Алексей Рубцов (13-е место).

Виктории Мешковой 20 лет. В Париже в 2024 году спортивное скалолазание тоже будет представлено в программе. Причём уже известно, что отдельно будет проведено скалолазание, а отдельно двоеборье – трудность плюс боулдеринг. И спортсменам это только на руку, потому что, например, Каплина отлично выступает в скорости (ей же принадлежит мировой рекорд), а Мешкова – в трудности и боулдеринге. Мы это увидели в Токио. Поэтому, простите за штамп, у Виктории точно всё ещё впереди.

Бразилия всё же сильнее

Параллельно 4 августа проходил женский волейбол, где сборная России встречалась с Бразилией в 1/4 финала. Первый сет остался за нашими девушками – 25:23. Да и во втором сете россиянки упрямо доказывали, что фавориты – понятие условное. 14:8 вела наша команда по ходу второго отрезка. Но затем бразильянки решили всё-таки прибрать инициативу к своим рукам, и на площадке началось полное их доминирование.

За следующие несколько минут наша команда стремительно теряла преимущество. По каким-то необъяснимым причинам наши упорно не могли забить, а бразильянки шли вперёд. В итоге счёт стал 15:14, затем дошёл до катастрофических 21:18. Бразилия сравняла счёт.

Россиянки бились, но спортивный фарт был на стороне латиноамериканок. 25:19 в третьем сете и 25:22 в четвёртом. Сборная России покидает турнир. «Уралочка» Ксения Смирнова приняла участие в матче против Бразилии, а Дарья Пилипенко так на паркете и не появилась.

Перед отъездом наши девушки посетили матч мужской команды, которая в полуфинале также встречалась со сборной Бразилии. Наши парни прошли дальше и сыграют в финале против Франции или Аргентины.

Календарь Золотая медалистка Олимпиады в Рио Анастасия Татарева выступит в групповом многоборье в художественной гимнастике. Квалификация начнётся 7 августа в 6 утра по уральскому времени. Медали будут разыгрывать в заключительный день Игр – 8 августа. Старт – в 8 утра.

Опубликовано в №142 от 06.08.2021