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6 августа 2021, 10:34

Сроки проведения саммита "Спорт-Аккорд" перенесли на 2022 год

Логотип саммита

Новая дата мероприятия - с 15 по 20 мая 2022 года. Фото: логотип мероприятия с сайта SportAccord.

Сроки проведения мероприятия саммита "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге снова перенесли. Теперь на май 2022 года.

Информацию об этом разметили в официальном сообществе саммита в "Вконтакте". Новая дата - с 15 по 20 мая 2022 года.

"Безопасность и благополучие наших делегатов всегда были нашим главным приоритетом, и меры, разработанные оргкомитетом в Екатеринбурге, по-прежнему остаются актуальными для проведения саммита в следующем году", - приводит слова президента Ассоциации SportAccord Рафаэля Кьюлли пресс-служба мероприятия.

Напомним, ранее из-за пандемии сроки проведения уже переносили. Изначально планировалось провести его в мае 2021 года, но затем дату изменили на ноябрь 2021 года.

Кстати, на международный спортивный фестиваль, который проводился в рамках саммита, приглашали Президента России Владимира Путина.

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Областная газета Свердловской области

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Сроки проведения саммита "Спорт-Аккорд" перенесли на 2022 год