Сборная России завоевала ещё два золота Олимпиады в Токио

Лучшими в мире стали российские синхронистки и борец вольного стиля. Фото: Олимпийский комитет России

Россияне пополнили национальную копилку наград на Олимпиаде в Токио ещё двумя медалями высшего достоинства. Отличились команда по синхронному плаванию и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

Команда красавиц из России в составе Влады Чигиревой, Марии Голядкиной, Светланы Колесниченко, Полины Комар, Александры Пацкевич, Светланы Ромашиной, Аллы Шишкиноы и Марии Шурочкины по синхронному плаванию набрала 196,0979 балла. Вторыми с результатом 193,531 балла были китаянки. Бронза досталась команде из Украины. Их выступление судьи оценили в190,3018 балла.

Российские спортсменки завоевали золото Олимпиады шестой раз подряд. До этого наши соотечественницы уступили соперницам на Олимпиаде 1996 года в Атланте.

Ещё одно золото в копилку принёс борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев в весовой группе до 97 килограммов. В схватке за золото он боролся с Кайлом Снайдерой из США.

Абдулрашид Садулаев становился олимпийским чемпионом на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также на его счету четыре золотые медали чемпионатов мира (2014, 2015, 2018, 2019).

Лидерство в неофициальном медальном зачёте Олимпиады удерживает Китай. Спортсмены Поднебесной завоевали 38 золотых, 31 серебряных и 18 бронзовых медалей. На второй строке уверенно держится сборная США (35-38-33).Япония оказалась на третьем месте (28-12-17), за ней следует Великобритания (20-21-22). Российская сборная удостоилась 21 золотой, 25 серебряных и 23 бронзовых медалей.

Ранее на Олимпиаде в Токио российские спортсменки не сумели завоевать первое место по итогам индивидуального многоборья в художественной гимнастике. Это случилось впервые за 25-летнюю историю.