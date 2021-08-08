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Спорт
8 августа 2021, 08:54

Анастасия Татарева стала серебряным призёром ОИ в художественной гимнастике

Скриншот трансляции Матч ТВ

Скриншот трансляции Матч ТВ

Сегодня, в заключительный олимпийский день, были разыграны медали в художественной гимнастике, в группах. В составе российской команды за победу боролась свердловчанка Анастасия Татарева.

После первого упражнения - с мячами - наших девушек поставили лишь на второе место, оставив для гимнасток из Болгарии задел больше, чем в балл, хотя никаких ошибок российская команда не допустила - 47,550 против 46,200. Что ж, сказался вчерашний день, когда действия судей в индивидуальном многоборье не понял практически никто. Тренерами было принято решение подать протест (так же поступали сегодня и представительницы других сборных), однако протест был отклонён. 

На третьей позиции оказалась команда Белоруссии (45,750). 

Упражнение с обручами и булавами Болгария исполнила сильно и чисто, судьи тоже оценили программу, поставив этой команде 44,550. В сумме у гимнасток из этой страны - 92,100 балла. 

В споре за бронзовые медали Белоруссия дала слабину, девушки допустили потерю предмета, поэтому оценка оказалась низкой - 38,300. Сумма - 84,05. В борьбе за медаль их обошли итальянки - 87,700. 

Закрывали выступления как раз россиянки. Исполнение их программы было практически безупречным. Всех интересовала только оценка. В итоге 44,200. Сумма - 90,400. Это лишь второе место и серебряные медали. 

Российская команда выступала в составе: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова.

Вчера в Токио разразился скандал, связанный с судейством в художественной гимнастике. Россиянкам Дине и Арине Авериным ставили баллы, не соответствующие трудности их программ. В итоге олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье стала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в упражнении с лентой допустила потерю предмета. Дина Аверина, исполнившая все четыре вида практически идеально, осталась только с серебром (107,650). Арина Аверина заняла лишь четвёртое место.

Напомним, что Анастасия Татарева является олимпийской чемпионкой Рио-2016. 

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

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