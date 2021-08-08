В Токио проходит церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр

На церемониях традиционно запускают фейерверки. Фото: Галина Соловьёва

В Токио завершается летняя Олимпиада. В церемонии закрытия приняла участие и российская сборная.

На параде спортсменов знамя российской делегации нёс двукратный олимпийский чемпион, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. На этих играх он завоевал золото в весовой категории до 97 кг.

Именно в борьбе российские спортсмены завоевали наибольшее количество золотых медалей - четыре. Кроме Абдулрашида Садулаева, в вольной борьбе наивысшую награду завоевали Завур Угуев (до 57 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг). В греко-римской борьбе золото на счету Мусы Евлоева (до 97 кг).

В общем медальном зачёте Россия заняла пятое место. По количеству завоёванных медалей наша сборная расположилась на третьей строчке.

Всего российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Общее количество наград - 71.

Победу одержала команда США, у неё 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых награды. На второй строчке разместился Китай, у них 33 золота, 32 серебра и 18 бронзы. Япония, хозяйка Олимпиады, стала третьей. Её спортсмены завоевали 27 медалей высшей пробы, 14 серебряных наград и 17 бронзовых. Всего на XXXII летних Олимпийских игр было разыграно 339 комплектов.

Хронологию завоевания золотых наград российскими спортсменами и успехи уральских олимпийцев вы можете отследить в нашем сюжете, который посвящён Олимпийским играм в Токио.