Стартовал набор волонтёров на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Это будет не первый опыт набора волонтёров для крупных международных соревнований. В 2018 году добровольцы активно работали на Чемпионате мира по футболу в Екатеринбурге.Фото: Алексей Кунилов

В России стартовал приём заявок на волонтёрство в период проведения Универсиады-2023. Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге.

Приём заявок открыли ровно за два года до старта игр - 8 августа 2021 года. Волонтёров задействуют во всех сферах подготовки и проведения Игр: клиентский сервис, транспортное сопровождение, приём делегаций, работа на спортивных соревнования и культурных мероприятиях, взаимодействие со СМИ, сообщают организаторы Универсиады.

Потенциальному волонтёру должно быть 18 лет на момент начала игр. Екатеринбуржцам некоторые направления будут доступны с 14 лет.

Чтобы присоединится к числу добровольцев, необходимо:

подать заявку и заполнить анкету на сайте Игр,

сдать онлайн-тест на знание английского языка и на личностные качества,

успешно пройти собеседование (очное/онлайн).

Дальше уже будет предварительное распределение по функциям.

Приём заявление завершиться в январе 2023 года. За этот период планируют набрать порядка 11 тысяч волонтёров. Их распределят по 34 направлениям. Не менее 6 тысяч человек выберут из числа жителей Свердловской области, из других регионов России - ещё около 4 тысяч добровольцев. Также пригласят 200-600 иностранцев.

Напомним, Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе "Екатеринбург Арена". На ремонт фасадов зданий для проведения игр выделят почти 460 миллионов. В список тренировочных площадок для спортсменов вошли 17 объектов. За всеми новостями "Универсиады" в Екатеринбург можно следить в этом сюжете.

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