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Спорт
9 августа 2021, 16:11

Екатеринбург примет чемпионат Европы по парусному спорту

Парусники на Верх-Исетском пруду

Соревнования пройдут в акватории Верх-Исетского пруда. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге проведут чемпионат Европы по парусному спорту. Он пройдёт с 16 по 22 августа.

Распоряжение о подготовке и проведении соревнований опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно документу, состязания пройдёт в дисциплине "матчевые гонки". Организационный комитет возглавляет заместитель губернатора Павел Креков. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт назначены заместителями председателя.

Заплыв чемпионата по парусному спорту пройдёт на Верх-Исетском пруду. В соревнованиях примут участие 17 команд, в том числе из Франции, Италии, Финляндии и Польши. Для зрителей не будет никаких ограничений, поэтому посмотреть на парусные гонки сможет любой желающий.

Напомним, в прошлом году чемпионат Европы по парусному спорту в дисциплине "матчевые гонки", который также должен был пройти в Екатеринбурге, отменили из-за пандемии коронавируса.

Областная газета Свердловской области

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