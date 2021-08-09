Свердловская область на Играх обогнала полмира

Коллаж: Геннадий Богатырёв. Фото: Олег Наумов/Sportgymrus, Hendrik Osula/fiba.basketball, Dean Alberga/DutchTarget, Марина Майорова/ФДР, ОКР

Вот и всё. Почти двухнедельный марафон, прошедший в олимпийском темпе, завершился. Время подводить итоги. И главный итог заключается в том, что Олимпиада состоялась. Вопреки всему. Как бы не трезвонили мировые таблоиды за несколько недель до начала, что по данным «источников» перенос или даже отмена варианты почти стопроцентные, но 23 июля на Японском национальном стадионе загорелся долгожданный огонь.

Игры, которые нужны

Токийская Олимпиада, конечно, уникальная. Необычная во всех аспектах. Но именно событие такого масштаба сближает в наше тревожное время. Игры нужны были миру. Они показали, что жизнь продолжается. Что есть в ней место для радости, праздника, побед. Что огонь зажжётся, даже если его притушили на целый год.

Да, было тревожно. За безопасность, за здоровье множества людей. За сам формат, при котором главное событие пятилетия вживую не увидят зрители. За тишину, которая будет сопровождать победы и поражения. Но все справились. Организаторы, спортсмены, болельщики.

Конечно, главный противник не стоит перед тобой на корте или газоне. Его не видно и не слышно. Коронавирус вмешался в олимпийскую программу. Не дал возможности выступить некоторым спортсменам, подкосил здоровье и, соответственно, форму тех, кто уже переболел. Как ни защищайся, всё равно случится необратимое. С этим уже надо смириться.

Но было ли от этого меньше сенсаций? Было ли меньше побед? Невероятных драм, слёз от поражений? Нет. Наоборот! Каждая медаль становилась тяжелее от того, что нужно было для этого пройти. Что нужно было пережить, чтобы стоять на пьедестале и в тишине слушать гимн.

Мы слушали Петра Ильича Чайковского. Красивая мелодия. Но давайте сейчас не будем снова о флаге и гимне. Да, у нас их не было. Не будет ещё одну Олимпиаду точно. Обидно. Но не думаем, что кто-то забудет, откуда спортсмены с эмблемой ROС.

Не забудут, потому что мы в пятёрке лучших. Россияне завоевали 71 награду. 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. По общему числу это больше, чем за последние три летние Олимпиады: в Рио в 2016-м было 56 всего, 19 золотых, в Лондоне в 2012-м – 67 всего, 20 золотых, в Пекине-2008–60 всего, 24 золотых (всё – по данным МОК, отслеживающий все пересчёты наград).

Если разобраться…

У медали, как говорится, всегда две стороны. С одной стороны, общее количество наград действительно большое. Даже больше, чем было в 1996-м в Атланте. Лучше было в Сиднее-2000 (89 всего) и в Афинах-2004 (90). Но есть и другая сторона: пятое место в неофициальном медальном зачёте – самое низкое с 1952 года (когда сборная СССР впервые приняла участие в Олимпиаде).

Какие сейчас найдёшь причины? Место команд определяется по золотым наградам, и у сборной в последние дни сразу несколько проигранных финалов: в мужском волейболе (классическом и пляжном), женском гандболе, в художественной гимнастике (тут отдельный разговор), бокс (до 91 кг). Если уж детально разбираться, сборная России в сложившейся ситуации выступила неплохо. Можно говорить об отдельных видах, но в целом картина вполне обнадеживающая.

У представителей нашего региона пять медалей. Золото, три серебра, бронза. Столько же было на Олимпиаде в Рио, но с той поправкой, что было две бронзы.

Первую медаль нам принеслаКсения Перова, вновь завоевав серебро в командном турнире. Уверенно прошли по сетке и опять не «перестреляли» кореянок. Но девушки показали, что могут дать бой даже самой непобедимой команде. Ксения стала двукратным серебряным призёром.

Потом выступал Давид Белявский. Наш гимнаст также в составе команды завоевал первую золотую медаль в командном многоборье аж за 25 лет. Парни плакали, когда узнали результат.

Плакал и мужественный дзюдоистНияз Ильясов, который переборол в схватке за бронзу Варлама Липартелиани – первого в мировое рейтинге дзюдоистов. Бронза по цене золота.

На счету баскетболистов Ильи Карпенкова и Кирилла Писклова серебряные награды в дебютной дисциплине – баскетболе 3 х3. И там целое событие: обыграли мировых лидеров в полуфинале и чуть-чуть не дотянулись до золотых медалей.

Последнее серебро на счету Анастасии Татаревой.

Мы болели за всех. И за тех, у кого немного не получилось. Кто уступил секунды, сантиметры или, как скалолазка Виктория Мешкова, один зацеп руками.

Художественная гимнастика. Жертва во благо?

Олимпиада в Токио действительно стала одной из самых успешных для российских атлетов за последнее время. Но в истории отечественной (да и мировой) художественной гимнастики эти Игры навсегда останутся тёмным пятном. Тёмным пятном на совести судейского корпуса, как бы громко это ни звучало.

Для тех, кто не вставал в 7 утра, чтобы следить за самым грациозным видом спорта, и для тех, кто не плакал потом вместе с нашими гимнастками от бессилия и несправедливости – небольшое резюме. В индивидуальном многоборье участвовали две россиянки – Дина и Арина Аверины. В квалификационной стадии, за день до финала, девушки заняли первое и второе места. Впрочем, как и на протяжении пяти лет олимпийского цикла. За очень редким исключением. Все три состоявшиеся за это время чемпионата мира в многоборье выиграла Дина, Арина – дважды вице-чемпионка. Но в финале в Токио с первого же упражнения (всего их четыре) близняшкам, которые были безупречны, вдруг ставят баллы ниже, чем в квалификации, а израильтянку Линой Ашрам выводят с запасом на первое место.

На заключительное, самое сложное упражнение, – с лентой, наши гимнастки выходили как на последний бой. Позже они расскажут журналистам, что уже поняли намерение судей оставить их без золота, но сдаваться было нельзя. Первой выступала Арина. Из-за высокой влажности (в Токио шёл проливной дождь) на её ленте завязался крепкий узел – выход был только один, взять запасную прямо во время выступления, что карается серьёзной потерей баллов. А поскольку в предыдущих упражнениях оценки были незаслуженно низкими, никакого запаса для попадания в призы у неё просто не осталось.

Линой Ашрам в квалификации за чистое исполнение упражнения с лентой получила 23,500 балла. В финале – в ключевой момент ленту гимнастка из Израиля уронила. Это означает, что и элемент, на котором произошла потеря, должен быть вычтен из оценки. По словам специалистов, это практически два балла. Но Линой сбавили лишь на 0,2, итог – 23,200.

Кажется, так долго оценки в художественной гимнастике ещё не ждали, судьи долго думали над баллами Дины. Да, она выиграла у Линой «на ленте» (24,000 балла), но отрыв получился мизерным, и этого для победы не хватило. Впервые чемпионкой стала гимнастка с потерей предмета в главном упражнении.

Теперь о причинах. Предполагать, что российской сборной могли поставить программы легче, чем соперницам, мы даже не будем. Это абсурд. Ирина Винер-Усманова на протяжении нескольких лет приглашала специалистов и спортсменок из других стран к себе на базу в Новогорск, чтобы подтягивать мастерство – выступать без конкуренции нельзя. Но разница между подготовкой «своих» и «чужих» была всегда, этого не скрывали. Однако уроки даром не прошли: сильно подтянулись белорусские, болгарские гимнастки и вот теперь Израиль.

Линой Ашрам тоже не случайный персонаж. На чемпионате Европы-2021 она даже выиграла у наших, правда, в одном виде – в булавах. В олимпийской программе – только многоборье, это значит, что надо быть одинаково подготовленной во всех видах. На ЧЕ в упражнении с лентой Линой не было даже в тройке. Думайте сами, как говорится.

Так почему же именно на Олимпиаде наших девушек решили задвинуть подальше? Если абстрагироваться от эмоционального высказывания Винер-Усмановой «русские всем надоели» (что имеет место, поскольку олимпийское золото наши девушки не проигрывали с Сиднея-2000. А на фоне двух золотых медалей в командном многоборье в спортивной гимнастике уж тем более) и от не очень убедительных объяснений о новой системе оценивания, то можно предположить следующее.

Федерация художественной гимнастики не один год бьётся, чтобы олимпийская программа в этом виде была расширена – как раз по аналогии со спортивной гимнастикой. Чтобы медали разыгрывались как на чемпионатах мира – во всех видах. Сейчас программа Игр включает только медали в многоборье – индивидуальном и групповом. На ЧМ это ещё и награды в четырёх отдельных видах, два отдельных вида в группах и командное многоборье. И того: семь дополнительных комплектов наград. Но если везде продолжат доминировать россиянки, МОК на такое «расширение» не пойдёт никогда. Вспомните, сколько лет обсуждается исключение из программы ОИ борьба, где представители нашей страны тоже многим поднадоели…

И, создав конкуренцию на Олимпиаде, пусть даже искусственно, вопрос о расширении программы «художниц» можно будет ставить всерьёз. Другое дело, стоила ли эта цель загубленной мечты наших близняшек, для которых следующая Олимпиада – под слишком большим вопросом.

Сборная по художественной гимнастике. Анастасия Татарева вторая справа. Фото: Пресс-служба ОКР

Под ещё большим вопросом Игры в Париже для 24-летней гимнастки из Екатеринбурга Анастасии Татаревой. Она выступает в группе. Непрерывное лидерство «художниц» в этом виде на Олимпиадах тоже началось в 2000-м. И тоже прервалось в 2021-м. Как говорится, совпадение?

Наших групповичек в Японии на повороте обошли болгарские девушки. К их чести, не можем не отметить, что соперницы были на высоте – они не допустили ошибок и боролись с нашими на равных. Дальше субъективное слово было за судьями и госпожой спортивной удачей. Вот они то вновь подвели россиянок. 0,3 десятых решили судьбу чемпионства.

Для Анастасии Татаревой это была вторая Олимпиада в карьере. В Рио она стала чемпионкой, потом хотела уйти из спорта из-за травмы колена, но перетерпела, осталась. В 2020-м спортсменка обратилась к болельщикам со словами о том, что пережила серьёзные проблемы со здоровьем. Однако к Играм в Токио сборная без неё не обошлась, а она, как и пять лет назад, команду не подвела, не дала усомниться в себе ни на секунду. Поэтому Настино серебро уж точно дороже золота, за которое все мы, болельщики, ей очень благодарны.

Нам будет что вспомнить

Олимпиада – это истории. Истории атлетов, истории со спортивных арен, истории вокруг, которые мы запомним. Сборная России подарила нам множество этих историй.

Как бились временные рекорды в гимнастике и плавании. 25 лет не было медалей у нашей команды, но любой отрезок подходит к концу. Покорил токийский бассейн Евгений Рылов (два золота в плавании) и расстроился, что ему не дали надеть маску с котом на награждение. Мелькнул на телекамерах медальон из компьютерной игры «Ведьмак», который помог Виталине Бацарашкиной завоевать две золотые медали в стрельбе из пистолета. Игроки сборной дебютного баскетбола 3x3 теперь точно будут носить с собой запасную пару обуви. А может, даже две. Илья Карпенков из ревдинского «Темпа» примотал на лейкопластырь оторванную подошву в финале олимпийского турнира и ринулся в бой.

Влюбили в себя и в свой вид спорта тхэквондисты. Чемпион Токио Владислав Ларин показал в Инстаграме двухэтажный деревянный барак, в котором когда-то жил. «Не дайте обстоятельствам сломать ваш дух», – добавил подпись Ларин.

А что могут рассказать про дух и обстоятельства борцы Заурбек Сидаков (золото) и Артур Найфонов (бронза), пережившие трагедию в Беслане в 2004 году…

Если собрать все пролитые слёзы за последние два дня? Месси уходит из «Барселоны», а в микст-зоне лились слёзы нашего «Гандбольного Месси» Анны Вяхиревой, уступившей в финале француженкам. Не везло в эти дни нам с финалами.

Каждая Олимпиада дарит нам героев. У каждого они свои. И вообщем-то даже неважно, какая у них медаль и есть ли она вообще.

Мы прощаемся с Токио. С самой необычной, самой трудной, но и с самой запоминающейся Олимпиадой. Саёнара, Токио! И бонжур, Париж!

Опубликовано в № от 10.08.2021