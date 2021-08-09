Владимир Путин встретился с паралимпийской сборной РФ

Президент РФ назвал паралимпийских спортсменов, их стремление к победе "стимулом невероятной мощи". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провёл встречу с паралимпийской сборной России. Он поблагодарил специалистов, которые помогают паралимпийцам, и пожелал спортсменам удачи.

В начале встречи глава государства отметил, что спортсмены блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные результаты и свою силу духа.

"Миссия паралимпизма – вдохновлять и восхищать мир – это именно про вас. Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят своё уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании – Паралимпиаде", – передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин заявил, что отстранение российской сборной от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и приостановка членства Паралимпийского комитета России в Международном комитете стали доказательствами несправедливого вмешательства политики в спорт.

Президент РФ назвал паралимпийских спортсменов, их стремление к победе "стимулом невероятной мощи". В связи с этим он поручил СМИ максимально широко освещать Паралимпиаду и другие схожие спортивные мероприятия.

"Паралимпиада, паралимпийские первенства и чемпионаты – много больше, чем просто спортивные праздники. Соревнования людей, которые достигли вершин силы духа, презрели любые трудности, развернули границы возможностей человека – лучший и необходимый каждому пример, как надо жить, как надо верить в себя и идти к своей цели", – добавил Путин.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Церемония закрытия Олимпиады состоялась 8 августа. Об успехах российской сборной и свердловских спортсменов в частности читайте в материале "ОГ".