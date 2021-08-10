Мастер-класс по «санному хоккею»

Мастер-класс получился насыщенным: три дня по четыре тренировки – по две ледовых, а также ОФП и теория. Волнения оказались напрасными, все остались довольны. Фото: Алексей Кунилов

Три дня в Екатеринбурге проходил мастер-класс для юных спортсменов с серебряным призёром зимней Паралимпиады 2014 года по следж-хоккею Ильёй Волковым. Для одного из первопроходцев российского «хоккея на санях» это был первый подобный опыт.

В Детской следж-хоккейной лиге при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко существует программа «Наставники», в рамках которой звёзды этого вида спорта регулярно проводят мастер-классы с теми, кто делает только первые шаги в следж-хоккее. В Екатеринбурге уже два года действует детская следж-хоккейная команда «Уралец». Ребята полгода назад уже занимались с вратарём сборной России Владимиром Каманцевым, а сейчас получили звёздные уроки от форварда национальной сборной и команды «Югра» из Ханты-Мансийска Ильи Волкова.

По данным Фонда социального страхования, в Свердловской области порядка пяти тысяч детей, имеющих те или иные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сейчас в команде тренируются двадцать ребят из Екатеринбурга, Заречного и Среднеуральска. Для них это не просто спорт, хотя и физическая активность им очень помогает. Не секрет, что у таких ребят возникают проблемы в общении со сверстниками, а здесь они имеют возможность того, что на казённом языке называется «социализация». А проще говоря – почувствовать себя полноценным человеком.

Ребята из «Уральца» уже участвуют в официальных турнирах Детской следж-хоккейной лиги, недавно ездили на всероссийский фестиваль, заняли в своём дивизионе третье место. Всего же в России больше тридцати команд, в том числе в Ханты-Мансийске, Москве, Пензе, Сочи, Саратове, Оренбурге. Не за горами для следж-хоккеистов «Уральца» перспектива отправиться на игры в Швецию и Финляндию. И это ещё большой вопрос, кто победитель, а кто лузер – юные следж-хоккеисты или те, кто целыми днями сидят у компьютера и, даже выйдя во двор, проводят время, уткнувшись в телефон.

Занятия для ребят бесплатные, несмотря на то, что следж-хоккей – спорт недешёвый. Помимо традиционной хоккейной амуниции есть ещё и специальные сани на коньковых лезвиях. Команду поддерживают министерство физической культуры и спорта Свердловской области, благотворительный фонд «С миром и любовью», компании «Горизонт» и «Уралинтерьер». Большинство родителей привозят своих детей на тренировки на машинах, а у кого нет такой возможности, помогает сервис «Яндекс-такси».

– Годовой бюджет нашей команды – около десяти миллионов рублей, – рассказывает корреспонденту «Областной газеты» координатор команды «Уралец» Виктория Гриченко. – Одни сани для занятий следж-хоккеем стоят 35 тысяч рублей, но это самые простые. Сейчас мы заказали канадские профессиональные сани «Ballistic» – 950 тысяч рублей за пять саней. Но у них и скорость, и маневренность совсем другие.

Возраст игроков – от девяти до шестнадцати. Вратарю Илье Трофимову уже двадцать один год, и совсем скоро он отправится в Челябинск, где будет выступать за взрослую команду.

– Мы не хотим разбрасываться кадрами, так что у нас всё готово для того, чтобы с января создать и в Екатеринбурге взрослую команду по следж-хоккею, – делится планами Виктория Гриченко. – Надеюсь, что и дети, и взрослые завоюют для Свердловской области много наград. Если всё сложится успешно, то уже через полтора года взрослая команда сможет участвовать в чемпионате России. Но главное – это всё-таки реабилитация людей самых разных возрастов через занятия физкультурой и спортом.

– В следж-хоккей я пришёл в январе 2010 года и сразу полюбил этот вид спорта, живу в нём уже второй десяток лет, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» серебряный призёр сочинской Паралимпиады Илья Волков. – Это было самое начало следж-хоккея в России, первые тренировки. Была задача – за три-четыре года собрать команду к Паралимпиаде в Сочи. О медалях тогда вообще никто не говорил, задача формулировалась скромно – сыграть достойно. С учётом того, что есть страны, в которых этим видом спорта занимаются тридцать-сорок лет, мы смогли сделать невозможное.

– В следж-хоккее вы ветеран, но как для наставника – это для вас дебют. Верно?

– Да, я вообще впервые приехал к какой-то детской команде в качестве наставника. Ребята в Екатеринбурге молодцы, у всех глаза горят, все хотят задать какой-то вопрос. Вопросы были стандартные: как правильно держать клюшку, как бросать, как ехать, как толкаться. Для меня это уже легко и просто, а для ребят это всё новое – они стараются, но есть небольшие технические недочёты, над которыми мы и работали.

Мастер-класс получился насыщенным: три дня по четыре тренировки – по две ледовых, а также ОФП и теория. Волнения оказались напрасными, все остались довольны.

Досье «ОГ» Илья ВОЛКОВ родился в 1985 году в Табошаре (ныне – Истиклол) Таджикской ССР. В возрасте четырёх лет переехал с семьёй в Кирово-Чепецк (Кировская область). В одиннадцать лет попал под поезд и потерял ногу, но, несмотря на это, стремился заниматься спортом. Для этого семье пришлось переехать в Московскую область. Начинал с волейбола сидя, затем переключился на следж-хоккей. Многократный чемпион России в составе «Феникса» (Химки). С 2016 года выступает за команду «Югра» (Ханты-Мансийск). Серебряный призёр Паралимпиады (2014), бронзовый призёр чемпионата мира (2021) и чемпионата Европы (2013, 2015). Мастер спорта России международного класса. Илья Волков. Фото: Алексей Кунилов

Справка «ОГ» Следж-хоккей (от англ. sledge – сани) был придуман в начале 1960-х годов в Стокгольме группой хоккеистов, которые восстанавливались после травм в реабилитационном центре. В 1969 году в Швеции появилась первая лига, состоявшая из пяти команд. В том же году команды Швеции и Норвегии провели первый международный матч, вскоре началось распространение следж-хоккея по всему миру.

Вместо коньков сани с двумя полозьями, позволяющие шайбе проскальзывать под ними. Игроки пользуются двумя клюшками с зубьями на одном конце для отталкивания и крюком на другом для действий с шайбой.

Впервые следж-хоккей был продемонстрирован на зимних Паралимпийских играх в Швеции в 1976 году. Первые официальные правила были приняты в 1990 году. Официально в программе Паралимпиады «хоккей на санях» с 1994 года. Из семи состоявшихся турниров четыре выиграла сборная США (2002, 2010, 2014, 2018), по одному Швеция (1994), Норвегия (1998) и Канада (2006).

В России следж-хоккей появился в начале 2000-х годов. Первая команда создана в 2008 году в Ижевске. Вскоре новым видом спорта занялись в Москве, Московской области, Оренбурге и Ханты-Мансийске. Официальной датой рождения отечественного следж-хоккея можно считать 6 декабря 2009 года, когда в Подольске стартовал первый чемпионат страны.

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Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Тренер команды «Уралец» Игорь Логиновский. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов