Саммит "СпортАккорд-2021" станет частью фестиваля "Атмосфера" в центре Екатеринбурга

Трёхэтажный павильон "СпортАккорда", где пройдут основные мероприятия саммита, станет частью зелёного пространства на площади 1905 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Всемирный саммит спорта и бизнеса "СпортАккорд-2021" пройдёт в Екатеринбурге одновременно с ландшафтным фестивалем "Атмосфера". Трёхэтажный павильон "СпортАккорда", где пройдут основные мероприятия саммита, станет частью зелёного пространства на площади 1905 года.

Внешний фасад павильона будет украшен вьющимися растениями и живыми кустарниками, которые после окончания мероприятий высадят на территории уральской столицы.

"К работе павильона подключатся больше тридцати региональных спортивных федераций, которые будут проводить открытые мастер-классы для всех желающих. Мы создаём дом спорта, пусть и временный, который призван собрать всё спортивное сообщество в одном месте", - сказал глава локального оргкомитета "СпортАккорда" Дмитрий Путилин.

Для гостей и жителей Екатеринбурга в рамках саммита будет организована спортивная зона, на которой пройдут встречи с призёрами и чемпионами Олимпийских игр в Токио, а также показательные выступления по видам спорта, которые в 2021 году получили признание Международного олимпийского комитета. К ним относятся тайский бокс, самбо, кикбоксинг и чирлидинг, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отметим, что фестиваль "Атмосфера" пройдёт в Екатеринбурге с 14 по 22 августа. В связи с подготовкой к мероприятию паркинг на площади 1905 года закрыт.

Напомним, что в октябре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил Президента РФ Владимира Путина на саммит "СпортАккорд", который должен был состояться в мае нынешнего года. Затем мероприятие перенесли на более поздний срок.

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