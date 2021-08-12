Матчевые гонки возвращаются на Урал

Матчевые гонки – один из самых зрелищных видов парусного спорта. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбург примет чемпионат Европы по матчевым гонкам с 17 по 21 августа. Яхтсмены должны были соревноваться в акватории Верх-Исетского пруда в прошлом году, но пандемия заставила поменять планы.

Европейская федерация парусного спорта (EUROSAF) отдала столице Урала право провести чемпионат Европы по парусному спорту в дисциплине «матчевые гонки» в 2019 году. Этому предшествовало проведение в Екатеринбурге чемпионата мира (среди женщин), а также первенства мира. EUROSAF высоко оценила подготовку города к проведению соревнований.

Пандемия коронавируса не позволила провести чемпионат Европы в августе 2020-го. Вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, генеральный директор Губернского яхт-клуба «Коматек» Юрий Крюченков рассказал нам, что чемпионат удалось перенести на год с сохранением дат в августе, а главное – места. По его данным, на проведение турнира также претендовала Италия, но было решено в 2021-м всё же оставить чемпионат в России.

Чемпионат официально откроется 17 августа. С 18 по 21 запланированы гоночные дни на Верх-Исетском пруду. Кстати, за соревнованиями можно будет наблюдать с берега. В соревнованиях примет участие 12 команд. Приедут экипажи, в числе прочего, из Франции, Италии, Польши, Германии, Финляндии. Конечно, примут участие и российские яхтсмены. Правила матч-рейса на самом деле просты: участники встречаются в парных гонках. Здесь нет времени. Нужно стартовать, обогнуть на воде специальный буй и финишировать. Желательно обойтись без штрафов (за штраф команде могут назначить специальную процедуру – повернуться на яхте вокруг своей оси). Пришёл первым – очко. Проиграл – ноль. По завершении гонок по сумме набранных очков определяются полуфиналисты, затем – финалисты.

Но самое главное и привлекательное в матчевых гонках – все выступают на одинаковых яхтах. В Екатеринбурге регата проходит на яхтах класса «Рикошет-747» (длина по корпусу – 7,47 метра). Поэтому здесь крайне важна командная работа, поскольку выигрыш достигается за счёт мастерства экипажа.