Правительство РФ утвердило размеры вознаграждений для призёров Олимпиады в Токио

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призёрами XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Денежное вознаграждение получит 71 олимпиец.
Из документа следует, что вознаграждение за золотую медаль составит 4 миллиона рублей, за серебро – 2,5 миллиона рублей, за бронзу – 1,7 миллиона рублей. Аналогичные премии предусмотрены для победителей и призёров предстоящих Паралимпийских игр.
Тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов к Олимпиаде, также получат денежные поощрения. Их размер и порядок премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.
На Олимпиаде в Токио российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.
Всего на денежные поощрения победителей и призёров Олимпийских игр в Токио из федерального бюджета выделят 189,1 миллиона рублей.
Как писала «Областная газета», представители Свердловской области на минувших Играх завоевали пять медалей: золото, три серебра, бронзу. Отличились:
- Ксения Перова (стрельба из лука),
- Давид Белявский (спортивная гимнастика),
- Нияз Ильясов (дзюдо),
- Илья Карпенков и Кирилл Писклов (баскетбол 3х3),
- Анастасия Татарева (художественная гимнастика).
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Летние Олимпийские игры в Токио
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