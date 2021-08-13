Правительство РФ утвердило размеры вознаграждений для призёров Олимпиады в Токио

Победители Игр получат по четыре миллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призёрами XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Денежное вознаграждение получит 71 олимпиец.

Из документа следует, что вознаграждение за золотую медаль составит 4 миллиона рублей, за серебро – 2,5 миллиона рублей, за бронзу – 1,7 миллиона рублей. Аналогичные премии предусмотрены для победителей и призёров предстоящих Паралимпийских игр.

Тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов к Олимпиаде, также получат денежные поощрения. Их размер и порядок премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

На Олимпиаде в Токио российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Всего на денежные поощрения победителей и призёров Олимпийских игр в Токио из федерального бюджета выделят 189,1 миллиона рублей.

Как писала «Областная газета», представители Свердловской области на минувших Играх завоевали пять медалей: золото, три серебра, бронзу. Отличились:

Читайте также:

Владимир Путин присудил госнаграды российским олимпийцам.

Свердловская область на Играх обогнала полмира.