Темы дня

Спорт
20 августа 2021, 11:01

Владимир Путин обратился к участникам чемпионата мира FIFA по пляжному футболу

Владимир Путин

Владимир Путин пожелал, чтобы в яркой борьбе победил сильнейший. Фото: пресс-служба Кремля

В России накануне стартовал чемпионат мира FIFA по пляжному футболу. Президент России Владимир Путин обратился к участникам соревнований и болельщикам.

Глава государства заявил, что искренне рад приветствовать в Москве участников и гостей чемпионата мира по пляжному футболу.

"Наша страна впервые принимает у себя такой турнир, и рассчитываем, что дебют будет достойным. <...> Принимать гостей широко, радушно – неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, знакомство с российской столицей оставит у участников турнира и их болельщиков со всего мира самые яркие и добрые воспоминания", - сказал Владимир Путин.

По его словам, матчи организованы с учётом всех требований безопасности. Кроме стандартных мер, которые применяются на всех спортивных массовых мероприятиях, организован особый контроль за состоянием здоровья спортсменов и зрителей.

Владимир Путин пожелал участникам здоровья и успехов в предстоящих матчах. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Читайте также:

Сборная России по футболу по версии «ОГ».

Выбор «ОГ» на 78 процентов совпал со списком Карпина.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.08.2021, 11:01 / Спорт
Владимир Путин обратился к участникам чемпионата мира FIFA по пляжному футболу
20.08.2021, 10:00 / Общество
«Роскосмос» перенёс запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
20.08.2021, 09:05 / Общество
В Первоуральске число случаев COVID-19 перевалило за 5 тысяч: статистика по свердловским городам
20.08.2021, 08:30 / Общество
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Екатеринбурге
19.08.2021, 19:45 / Общество
Екатеринбурженка стала лучшей швеёй в Свердловской области