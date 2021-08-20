Владимир Путин обратился к участникам чемпионата мира FIFA по пляжному футболу

Владимир Путин пожелал, чтобы в яркой борьбе победил сильнейший. Фото: пресс-служба Кремля

В России накануне стартовал чемпионат мира FIFA по пляжному футболу. Президент России Владимир Путин обратился к участникам соревнований и болельщикам.

Глава государства заявил, что искренне рад приветствовать в Москве участников и гостей чемпионата мира по пляжному футболу.

"Наша страна впервые принимает у себя такой турнир, и рассчитываем, что дебют будет достойным. <...> Принимать гостей широко, радушно – неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, знакомство с российской столицей оставит у участников турнира и их болельщиков со всего мира самые яркие и добрые воспоминания", - сказал Владимир Путин.

По его словам, матчи организованы с учётом всех требований безопасности. Кроме стандартных мер, которые применяются на всех спортивных массовых мероприятиях, организован особый контроль за состоянием здоровья спортсменов и зрителей.

Владимир Путин пожелал участникам здоровья и успехов в предстоящих матчах. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

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