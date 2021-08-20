24 августа столица Японии снова станет самым популярным городом мира. Здесь откроется XVI летняя Паралимпиада. Фото: официальный сайт Паралимпийских игр в Токио

Во вторник, 24 августа, через месяц и один день после Олимпийских игр в Токио стартуют соревнования, которые не менее важны – XVI Паралимпийские игры.

Взять новый рубеж

Многие великие спортсмены говорили о том, что главное в спорте – не медали и гонорары, а победа над самим собой. А всё остальное – это уже следствие. Для участников Паралимпийских игр победа над собой важна ещё больше. Неважно, родился человек с каким-то неизлечимым недугом или приобрёл его по жизни, необходимо было победить себя, предубеждение окружающих, чтобы доказать своё право на полноценную жизнь. Так что в самом главном они уже победители. Но любая победа, даже такая важная, живёт один день, и сейчас перед спортсменами-паралимпийцами стоит очередной рубеж, который надо преодолеть.

В программе Игр в Токио 22 вида спорта (лёгкая атлетика, велоспорт, плавание, настольный теннис, паратриатлон проводятся в нескольких категориях). По сравнению с предыдущей Паралимпиадой в Рио-де-Жанейро, есть небольшие изменения – вместо парусного спорта и паралимпийского футбола 7х7 нынче будут соревнования по бадминтону и тхэквондо.

Есть и такие виды спорта, которые были придуманы специально для реабилитации инвалидов. Например, голбол (нечто среднее между мини-футболом и большим теннисом), который придумали в Европе в 1946 году специально для реабилитации ветеранов Второй мировой войны. В разные годы появились на свет адаптивные варианты у волейбола, баскетбола, настольного тенниса и регби.

Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включённых в программу Игр. Наши спортсмены впервые будут участвовать в бадминтоне, бочче, гребле на байдарках и каноэ, триатлоне, тхэквондо, а также в соревнованиях среди женщин в голболе и волейболе сидя.

Всего, по словам исполняющего обязанности главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, в состав команды вошли 430 человек, из которых 241 спортсмен – 129 мужчин и 112 женщин. В команде 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса. Всего в играх примут участие представители 50 субъектов Российской Федерации.

Через долгих девять лет

Олимпийцы сетовали на то, что из-за коронавируса ожидание Игр в Токио растянулось на пять лет вместо привычных четырёх. Что же тогда говорить о российских паралимпийцах, для которых пауза затянулась на долгих девять лет, поскольку в Риоде-Жанейро наших спортсменов не пустили в наказание за допинговые нарушения. Девять лет! Это же целая спортивная жизнь. Даже в паралимпийском спорте, где «долгожители» – явление не такое уж и редкое. Так что для многих наших паралимпийцев это первые старты подобного уровня в жизни. Волнение и ответственность будут колоссальными. Но эти люди преодолевали в жизни гораздо более серьёзные препятствия. И с этими должны справиться тоже.

Фото: Предоставлено Паралимпийским комитетом России

Сборная России по волейболу сидя на сборе перед отъездом в Токио. Верхний ряд (слева направо): Алексей Волков, Евгений Волосников, Ильдар Зиннатуллин, Денис Шестаков, Александр Савичев. Средний ряд: Александр Резниченко, Андрей Лавринович, Михаил Чарыков (в официальную заявку не попал), Виктор Миленин Нижний ряд: Сергей Поздеев, Анатолий Крупин, Александр Байчик. В итоговую заявку сборной России по волейболу сидя вошёл Владимир Панкратов. Фото: предоставлено Паралимпийским комитетом России

Сборная России фактически полностью состоит из уральцев. Лишь двое – Александр Байчик и Сергей Поздеев выступают сейчас за команду Московской области, но и они наши – Александр из Артёмовского, а Сергей из Красноуральска. Оба много лет выступали за екатеринбургский «Родник», в 2008 году становились бронзовыми призёрами Паралимпиады в Пекине. Кроме них, пекинские медали есть у Алексея Волкова, Андрея Лавриновича, Виктора Миленина, Александра Савичева и Танаткана Букина, который в Токио отправился уже в качестве тренера национальной сборной России.

Полкоманды опытнейших бойцов плюс талантливая и голодная до больших побед молодёжь. Попасть на пьедестал в Токио будет чрезвычайно сложно, гранды волейбола сидя – Иран, Босния, Нидерланды, Китай – очень сильны. Но и наши парни тоже зарекомендовали себя силой, с которой считаются самые именитые соперники.

ВЕЛОСПОРТ. Михаил АСТАШОВ

Фото: Предоставлено Паралимпийским комитетом России

Про 32-летнего уроженца Бурятии Михаила Асташова широкая аудитория узнала год назад, когда он разместил видео о своей работе доставщиком еды. Пошёл он на это, по его собственным словам, не для того, чтобы заработать, а чтобы одержать ещё одну победу над самим собой. Говорит, что получилось. Впрочем, он с детства не пасовал перед обстоятельствами, в которых оказался. В одном из интервью он рассказывал, что в интернате набивал валенки ватой, чтобы догнать обидчика и поквитаться с ним. Родившийся без рук и ног, он играл в бадминтон, теннис, занимался на серьёзном уровне паратриатлоном (бег, плавание, шоссейная велогонка), а год назад по совету тренера сосредоточился на велоспорте и сейчас считается лидером мирового рейтинга.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Егор ШАРОВ

Фото: Предоставлено Паралимпийским комитетом России

Заслуженный мастер спорта Егор Шаров – серебряный призёр лондонской Паралимпиады в беге на 800 метров в классе Т-12 (спортсмены с нарушением зрения). Победителю (тунисцу Абдеррахиму Схиу) он проиграл тогда на финише всего 12 сотых секунды. В Токио Егор будет представлять параллельным зачётом два региона – родную Барнаульскую область и Свердловскую. Планируется, что в Токио 32-летний легкоатлет выступит на двух дистанциях – 400 и 1 500 метров.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Елена ТРЕТЬЯКОВА

Фото: Предоставлено Паралимпийским комитетом России

Ждём медалей и от 29-летней бегуньи, мастера спорта России международного класса Елены Третьяковой, которая выступает в классе Т-37 (поражение опорно-двигательного аппарата). Её любимые дистанции – 200 и 400 метров. Заниматься спортом она начала в родном Челябинске на уроках физкультуры в школеинтернате, за что благодарна своему первому тренеру Петру Гвоздевскому. С 2016 года Елена Третьякова в сборной России, в её активе – серебро чемпионата Европы, победы на чемпионатах России и международных турнирах. Тренируется Елена Третьякова у заслуженного тренера России Бориса Дворникова, воспитавшего пять заслуженных мастеров спорта, в том числе трёхкратного Паралимпийского чемпиона Артёма Арефьева.

ПЛАВАНИЕ. Вячеслав ЕМЕЛЬЯНЦЕВ

Фото: Предоставлено Паралимпийским комитетом России

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Антон ЗЯПАЕВ

Фото: Предоставлено Паралимпийским комитетом России

Уроженец Краснотурьинска Антон Зяпаев стал инвалидом из-за несчастного случая, когда ему было 33 года. И вот вам ещё один пример того, как человек не сломался, оказался сильнее трагических обстоятельств.

«Во время реабилитации я не тратил время на попытки встать из кресла, – рассказывал Антон Зяпаев в одном из интервью. – Мне кажется странным, когда люди посвящают всю свою жизнь тому, чтобы сделать всего пару шагов. По-моему, лучше хорошо ездить, чем плохо ходить. Так что уже через семь месяцев после травмы я сел за руль машины с ручным управлением».

Спортом Антон Зяпаев занимался с детства, как многие в его родном Краснотурьинске начинал с лыжных гонок. Оказавшись в инвалидном кресле, освоил кёрлинг на колясках, становился чемпионом России в составе сборной Свердловской области. С 2011 года стал заниматься стрельбой из лука, в этом виде спорта стал многократным чемпионом России, победителем чемпионатов мира и Европы. В 44 года заслуженный мастер спорта Антон Зяпаев отправляется на свою первую Паралимпиаду.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Владимир ТОПОРКОВ

Фото: Предоставлено Паралимпийским комитетом России

Владимир Топорков из Асбеста начал заниматься спортом в двенадцать лет, входил в число сильнейших теннисистов области. Тяжёлая травма (перелом позвоночника) вывела его из строя на пару лет, после чего он снова появился в зале. Сам усовершенствовал коляску, чтобы было удобнее действовать у теннисного стола. У Владимира Топоркова есть много медалей разного достоинства с международных турниров. Когда-то он мечтал выиграть чемпионат России, попасть в сборную. Сейчас, когда эти рубежи взяты, самое время замахнуться на новую высоту – привезти домой медаль из паралимпийского Токио.