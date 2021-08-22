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Спорт
22 августа 2021, 15:47

Россиянин победил на чемпионате Европы по парусному спорту в Екатеринбурге

Парусники на пруду

В соревнованиях приняли участие 10 экипажей. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге завершился чемпионат Европы по парусному спорту. Победителем стал россиянин Павел Кузнецов.

Соревнования прошли на Верх-Исетском пруду. В них приняли участие 10 экипажей из России, Франции, Италии, Польши и Финляндии. В Екатеринбург приехали звёзды парусного спорта.

"Здесь есть лидер мирового рейтинга среди женщин француженка Полин Куртуа, её соотечественник Максим Менил, который занимает четвёртую строчку в открытом рейтинге. Наш технический делегат приехала сюда прямо из Токио с Олимпийских Игр, то есть, можно сказать, что здесь собрался цвет парусного спорта", - рассказала председатель гоночного комитета чемпионата Европы Анна Деянова.

Победителем стал представитель России Павел Кузнецов. Второе место занял россиянин Андрей Кочнев, третье - француз Максим Менил.

На Верх-Исетском пруду прошло 24 гонки. Запланированную программу с большим количеством гонок помешал провести штиль, который установился в Екатеринбурге в последние несколько дней.

Областная газета Свердловской области

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