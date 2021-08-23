Что им штиль, что им зной…

Традиционное купание золотых медалистов в победной акватории. Слева направо: Сергей Волчков, Юрий Попов, Евгений Неугодников и Павел Кузнецов. Фото: Alex Gurov / Пресс-служба чемпионата Европы по матчевым гонкам

В минувшие выходные на Верх-Исетском пруду завершился чемпионат Европы по матчевым гонкам*. Яхтсменам пришлось соревноваться в тяжёлых для парусного спорта условиях – высокая температура и практически полное отсутствие ветра. Но несмотря на всё это, победу одержал уральский экипаж во главе с екатеринбуржцем Павлом Кузнецовым.

Не припомнят такого штиля

Участие в чемпионате Европы приняли десять экипажей из России, Франции, Италии, Польши и Финляндии. Но с погодой как-то сразу не задалось. Для парусного спорта, конечно, отсутствие ветра – дело привычное. А яхтсмены – люди, привыкшие его ждать на берегу. Капризная уральская погода уже тормозила старт на первенстве мира в 2018-м. Но в это раз решила отыграться по полной.

Ветер в первый день соревнований появился только после обеда, в 15:00. Но удалось провести лишь пять гонок, а затем опять наступил полный штиль. Ждать пришлось до самого вечера, чтобы снова попытать удачу на воде.

Экипаж Павла Кузнецова (вне водных просторов – главный инженер «Управления строительства «Атомстройкомплекса». – Прим. «ОГ»),состоящий из екатеринбургских яхтсменов Евгения Неугодникова, Юрия Попова и представителя Москвы Сергея Волчкова, захватил лидерство в первый же день – три победы в трёх гонках.

Во второй соревновательный день погода, увы, не сменила гнев на милость и вновь подарила полнейшее отсутствие ветра. Появился он только ближе к вечеру. За два дня участники провели только 21 гонку – вместо… 60 запланированных. А ветра по-прежнему не было…

Третий день так и прошёл в его ожидании. А в четвёртый провели ещё три гонки. Во Всероссийской федерации парусного спорта говорят, что даже опытные ампайры (рефери) не припомнят такого, чтобы на протяжении практически всех гоночных дней на Верх-Исетском пруду стоял штиль.

Но как бы то ни было, регламент был соблюдён: такого количества гонок хватало, чтобы подвести итоги. Экипаж Павла Кузнецова хоть и проиграл рейс в последний день, но всё равно остался на итоговом первом месте. А вот ещё один российский экипаж, под управлением Андрея Кочнева, в заключительной гонке одержал победу и переместился на вторую строчку в таблице. Тройку замкнула французская команда во главе с Максимом Меснилем.

«Старались не ввязываться в борьбу»

Последний раз чемпионат Европы по матчевым гонкам наш экипаж выигрывал в 2008 году. За счёт чего удалось одержать победу сейчас и как справлялись со штилем, мы узнали у члена команды победителей, чемпиона мира в классах «Микро» и SB20 и теперь уже двукратного чемпиона Европы по матч-рейсу Евгения Неугодникова.

– Мы были немного уставшие после соревнований в Англии, и поэтому сил переживать из-за погоды уже не было, – рассказал яхтсмен. – А так, конечно, в слабый ветер гоняться очень тяжело. Возрастает стоимость ошибки. Один промах, и можешь больше не догнать соперника. А участники были сильные, занимающие высокие места в мировом рейтинге… И на самом деле, мы не рассчитывали на такой результат.

– Так, а на какой рассчитывали?

– Ну, думали, побьёмся, погоняемся с ними. Но то ли соперники нас совсем в расчёт не взяли, то ли просто не посмотрели на наш состав. А у нас – чемпионы мира, чемпионы Европы, и опыта борьбы нам не занимать. Мы сыграли на этом фоне, использовали свои шансы. Если бы регата продолжалась, возможно, что-то бы и поменялось. Но для меня, как для человека опытного, это стало немного неожиданно. Я думал, что мировой матч-рейс будет посильнее. У нас, например, на руле был Павел Кузнецов. Он много времени тратит на парусный спорт, но не профессиональный спортсмен. И поэтому удивительно, что остальные ребята не смогли нам показать того, что бы мы не смогли отбить.

– Может быть, на них так ситуация с ветром повлияла?

– Может. Но ветер для всех одинаковый. Странно на это пенять. Думаю, что мы смогли стратегически правильно настроиться на матчи. Мы действовали достаточно просто на дистанции и старались не ввязываться в борьбу. Любая борьба останавливает яхту, и потом набрать скорость в такой ветер очень-очень сложно. Мы ожидали, что соперники будут навязывать нам «динамичный парус» и старались их усыпить.

– За вашу многолетнюю практику такие погодные условия – впервые?

– В тренировочный день был прекрасный ветер, все потренировались. Но потом… В моей практике такого не было. Жара ещё страшная. Понятно, что мы на берегу сидели долго, и гонки уже ближе к вечеру были. Но в последний день стартовали в 15:30, и ещё жарило. Пот градом, ветра нет… Тяжело. Во время регаты даже, по-моему, один судья солнечный удар получил.

– Хочется понять: как это психологически? Старт назначен на 10 утра. Вы пришли и ждёте до шести вечера…

– Каждый занимается чем хочет. Я вот только с соревнований приехал, дома не был – и поехал туда. Слава богу, до яхт-клуба всего 20 минут езды. Ребята сидели на берегу и караулили. Кто-то книжки читает, кто-то спит. С опытом учишься как-то занимать это свободное время. Хотя это непросто, столько ждать. В итоге весь день разбит.

– Расскажите про ваш экипаж. Как собрались вместе?

– С Юрой Поповым мы вообще жили в соседних домах на Черепанова. Ходили вместе на тренировку, бегали на 43-й автобус. С Сергеем знакомы с конца 90-х. В 2008-м мы с ним выигрывали чемпионат Европы. И вот спустя 13 лет снова побеждаем. То, что натренировано годами, уже не забыть.

Комментарий Юрий КРЮЧЕНКОВ, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, генеральный директор «Губернского яхт-клуба «Коматек»: – Погодные условия, конечно, были неважнецкие… В такие моменты важна слаженная работа всех служб чемпионата. Начиная от оргкомитета и заканчивая самими участниками. Если все вместе – регата состоится. И наши участники продемонстрировали эту работу. Все терпеливо ждали ветер, никто никуда не ушёл, никого не потеряли. По первому же сигналу стартовая группа садилась в лодки и начинала гонку. Мне это очень понравилось. Я знаю, как это может быть, когда ждёшь. Кто-то пошёл в гостиницу, кто-то погулять, и потом всех собрать не можешь. А в этот раз все были очень дисциплинированы.

Справка Екатеринбург получил право провести чемпионат Европы-2020 по парусному спорту в дисциплине «матчевые гонки» летом 2019 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год с сохранением прежних дат и места. Матчевые гонки – это формат, в котором участники регаты выходят на старт не одновременно, а встречаются в парных гонках – каждый с каждым. Здесь нет лучшего времени. Нужно стартовать, обогнуть на воде специальный буй и финишировать. Желательно обойтись без штрафов (за штраф команде могут назначить специальную процедуру – повернуться на яхте вокруг своей оси). Пришёл первым – очко. Проиграл – ноль. По завершении гонок по сумме набранных очков определяются полуфиналисты, затем – финалисты. В матчевых гонках все выступают на одинаковых яхтах. В Екатеринбурге регата проходит на яхтах класса «Рикошет-747» (длина по корпусу – 7,47 метра).