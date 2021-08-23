Заречный пришёл на помощь Екатеринбургу

Спортсмены соревновались сначала в кольцевых гонках, а затем в слаломе. Фото: Пресс-служба ЦТВС

Город Заречный стал местом проведения Кубка России по аквабайку. Соревнования прошли в акватории Белоярского водохранилища на базе городского курорта «Ривьера».

Свердловская область много раз принимала соревнования российского уровня по классическим дисциплинам водно-моторного спорта. Обладатели Кубка России по аквабайку – виду спорта, который появился в нашей стране на рубеже XX и XXI веков – у нас определялись впервые.

Как пояснили корреспонденту «Областной газеты» в Федерации водно-моторного спорта Свердловской области, вообще-то гонки с участием сильнейших мастеров аквабайка со всей страны должны были пройти в Екатеринбурге в День города. Но на Городском пруду в связи с очередным этапом реконструкции Макаровского моста спустили воду, и состязания на гидроциклах стали невозможны.

На выручку пришёл городской курорт «Ривьера», где есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований по аквабайку самого высокого уровня. Неслучайно именно здесь базируется сборная Свердловской области по этому виду спорта. Соревнования прошли при поддержке Белоярской АЭС, регионального министерства физической культуры и спорта, администрации Заречного.

Победители определялись в нескольких дисциплинах – на стоячих («ски дивижин») и сидячих («ранэбаут») аквабайках, каждый из этих видов, в свою очередь, подразделяется по мощности мотора. Всего на акватории Белоярского водохранилища соревновались около 80 спортсменов. Главная борьба развернулась между представителями Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области. В итоге в неофициальном командном зачёте лучшими стали хозяева. В индивидуальном зачёте в своих дисциплинах Дмитрий Шарунов одержал победу, серебро завоевал Илья Чернощёчкин, бронза досталась Марии Бессчастной, Антону Шевелёву и Сергею Королёву.

В сентябре в акватории Верх-Исетского пруда должен пройти чемпионат России по ралли-рейду на аквабайках.

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