Паралимпиада в Токио открылась

Скриншот трансляции Матч-ТВ

Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр прошла вчера на Японском национальном стадионе в Токио. Открытыми Игры объявил император Страны восходящего солнца Нарухито.

Знаменосцами команды Паралимпийского комитета России (так официально называется на этих соревнованиях российская сборная) стали шестикратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиад в беге на 1500 м Елена Паутова. Кроме национальных флагов стран-участниц на церемонии был представлен и флаг Афганистана - в знак солидарности с паралимпийцами этой страны, которые не смогли прилететь в Токио из-за обострившейся политической ситуации. После исполнения паралимпийского гимна и поднятия паралимпийского флага на стадионе прозвучала клятва приверженности принципам честной спортивной борьбы.