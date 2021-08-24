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24 августа 2021, 17:56

Паралимпиада в Токио открылась

Скриншот трансляции Матч-ТВ

Скриншот трансляции Матч-ТВ

Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр прошла вчера на Японском национальном стадионе в Токио. Открытыми Игры объявил император Страны восходящего солнца Нарухито.

Знаменосцами команды Паралимпийского комитета России (так официально называется на этих соревнованиях российская сборная) стали шестикратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиад в беге на 1500 м Елена Паутова. Кроме национальных флагов стран-участниц на церемонии был представлен и флаг Афганистана - в знак солидарности с паралимпийцами этой страны, которые не смогли прилететь в Токио из-за обострившейся политической ситуации. После исполнения паралимпийского гимна и поднятия паралимпийского флага на стадионе прозвучала клятва приверженности принципам честной спортивной борьбы.

  • Опубликовано в №155 от 25.08.2021

Областная газета Свердловской области
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