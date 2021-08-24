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Спорт
24 августа 2021, 18:49

Двое екатеринбуржцев завоевали золотые медали первенства мира по скалолазанию

чемпионство

В борьбе за награды участвуют 419 спортсменов из 38 стран. Фото: мэрия Екатеринбурга

Воспитанники екатеринбургской школы олимпийского резерва горных видов спорта стали обладателями медалей высшего достоинства на первенстве мира по скалолазанию. Золота удостоились Максим Рыжов и Ярослав Пашков

По словам специалистов управления по физкультуре и спорту администрации Екатеринбурга, первую золотую медаль россиянам принёс Максим Рыжов. Он выступал в возрастной категории 16-17 лет, а тренирует его Юлия Михайлова.

Ещё одну медаль высшей пробы, но уже среди юношей 18-19 лет, завоевал екатеринбуржец Ярослав Пашков. Руководит его тренировками Екатерина Деулина. Скалолаз защитил звание действующего победителя первенства мира 2019 года, опередив соотечественника Данилу Уколова на 9 сотых секунды – 5,80 против 5,89, отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В мировом первенстве, которое завершится 30 августа в Воронеже, принимают участие 419 спортсменов из 38 стран. Они борются в дисциплинах «лазание на скорость», «лазание на трудность» и «боулдеринг».

Свердловская школа скалолазания считается достаточно сильной в мире. Как писала «Областная газета», представительница Среднего Урала Виктория Мешкова завоевала на чемпионате Европы по скалолазанию, который проходил в Москве в конце прошлого года, сразу три золотые медали.

Областная газета Свердловской области

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