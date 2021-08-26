Асташов с первой попытки выиграл Паралимпиаду, гимн в его честь включили только со второй

Михаил Асташов (слева) на велодроме Идзу, где прошли олимпийские, а сейчас проходят и паралимпийские соревнования. Фото: Паралимпийский комитет России

На Паралимпийских играх в Японии Михаил Асташов, представляющий Бурятию и Свердловскую область, выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В финале соперником дебютанта Паралимпиады был опытный 45-летний канадский гонщик Тристен Чернове, серебряный призёр в этой дисциплине и бронзовый призёр в гите Паралимпиады 2016 года. Тем не менее именно Михаил считался фаворитом финального заезда, поскольку в квалификационной гонке, которая состоялась также вчера, Асташов установил новый мировой рекорд – 3.35,954.

Михаил Асташов родился без рук и ног в 1988 году в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. Спортом начал заниматься на уроках физкультуры в интернате. Специализировался на паратриатлоне, но не показывал в этом виде спорта высоких результатов. По совету тренера Михаил сосредоточился на велоспорте и за короткий срок стал лидером мирового рейтинга.

В золотом финале Михаил на отметке 1 250 метров опережал соперника почти на полторы секунды, и в дальнейшем преимущество только увеличивалось. В итоге Асташов догнал на треке своего соперника, после чего прозвучал выстрел судьи, сигнализировавший о завершении гонки преследования. Золотая медаль Михаила Асташова стала четвёртой, завоёванной на летней Паралимпиаде в Токио спортсменами из России.

Церемонию награждения организаторы были вынуждены проводить дважды – первый раз вместо заменяющего гимн Российской Федерации Первого концерта Чайковского прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета. Мелодия тоже красивая, но по настоянию российской делегации спортсмены ещё раз поднялись на пьедестал, чтобы прозвучала музыка, ставшая на время спортивным гимном России.

На Паралимпиаде у Михаила Асташова ещё три старта – 28 августа он выступит в командном спринте, 31 августа в гонке на время и 2 сентября в шоссейной гонке.

Поздравление Паралимпийскому чемпиону пришло и от Президента Российской Федерации Уважаемый Михаил Евгеньевич! Примите поздравления с триумфальным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. В гонке преследования на 3000 метров Вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль – Ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец! Желаю Вам успехов и в спорте, и в жизни. Владимир Путин

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