Александр Кузюков принёс России золото Паралимпиады в фехтовании

В копилке сборной команды России насчитывается 16 медалей. Фото: Паралимпийский комитета России

Российский фехтовальщик Александр Кузюков завоевала награду высшего достоинства на летних Паралимпийских играх в Токио. Он стал чемпионом в соревнованиях на шпагах среди колясочников.

В финале турнира категории В он был лучше бразильца Джоване Гиссоне. Поединок закончился со счётом 15:8. Бронзовую медаль завоевал британец Димитри Кутия.

Также сегодня копилку паралимпийской сборной России золотой медалью пополнил велосипедист Михаил Асташов, представляющий Бурятию и Свердловскую область. Он стал самым быстрым на треке в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров.

Ранее российские пловцы завоевали в Токио четырые золота. Отличились Валерия Шабалина, Анастасия Гонтарь и Роман Жданов, Андрей Калина.

Таким образом, в активе отечественной сборной на Паралимпиаде шесть наград высшего достоинства, пять серебряных и шесть бронзовых. Россия находится на третьем месте в неофициальном медальном зачёте. На первом месте уверенно держится сборная Китая, завоевавшая уже 23 медали разного достоинства (8 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых). Второй оказалась команда из Великобритании с 16 медалями (6 - 7 - 3).

Как писала «Областная газета», на завершившихся недавно в Токио Олимпийских играх сборная России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Общее количество наград — 71. Таким образом наша страна оказалась на пятом месте в медальном зачёте.